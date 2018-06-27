​Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал инициативу Правительства Ярославской области о выделении средств на реконструкцию плоскостных сооружений аэропорта Туношна. Деньги предполагается получить в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на 2010 – 2020 годы. Предварительно речь идет о 3,2 миллиарда рублей.



Проект был представлен сенаторам в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации.



– Ярославский аэропорт – важный транспортный узел, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Развитие инфраструктуры позволит региональному воздушному порту существенно расширить свои возможности по приему пассажирских и грузовых судов и войти в число крупнейших аэропортов страны.



Федеральные деньги планируется направить на расширение взлетно-посадочной полосы с 44 до 60 метров. Это позволит принимать крупнофюзеляжные пассажирские самолеты. Кроме того, аэропорт ждет реконструкция рулежных дорожек, строительство дополнительных стоянок и объектов охраны.



Предполагается софинансирование проекта со стороны регионального бюджета. Областные деньги должны быть направлены на строительство пассажирского терминала с обновленным пунктом пропуска через государственную границу. Сенаторы рекомендовали Правительству региона изыскать средства на эти цели.



Справка



В 2017 году услугами аэропорта Туношна воспользовались 23157 пассажиров, что превышает показатели 2016 года на 48 процентов. Плановый показатель на текущий год – 44210 пассажиров.