|Комитет Совета Федерации по экономической политике поддержал инициативу Правительства Ярославской области о выделении средств на реконструкцию плоскостных сооружений аэропорта Туношна. Деньги предполагается получить в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России» на 2010 – 2020 годы. Предварительно речь идет о 3,2 миллиарда рублей.
Проект был представлен сенаторам в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации.
– Ярославский аэропорт – важный транспортный узел, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Развитие инфраструктуры позволит региональному воздушному порту существенно расширить свои возможности по приему пассажирских и грузовых судов и войти в число крупнейших аэропортов страны.
Федеральные деньги планируется направить на расширение взлетно-посадочной полосы с 44 до 60 метров. Это позволит принимать крупнофюзеляжные пассажирские самолеты. Кроме того, аэропорт ждет реконструкция рулежных дорожек, строительство дополнительных стоянок и объектов охраны.
Предполагается софинансирование проекта со стороны регионального бюджета. Областные деньги должны быть направлены на строительство пассажирского терминала с обновленным пунктом пропуска через государственную границу. Сенаторы рекомендовали Правительству региона изыскать средства на эти цели.
Справка
В 2017 году услугами аэропорта Туношна воспользовались 23157 пассажиров, что превышает показатели 2016 года на 48 процентов. Плановый показатель на текущий год – 44210 пассажиров.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:00
16 просмотров
2018.06.27 29 июня в Ярославской области пройдет день бесплатной юридической помощи2018.06.27 Потенциал ярославского судостроения презентовали в Совете Федерации2018.06.27 В Ярославле проверили ход ремонтно-реставрационных работ в храме Николы Мокрого2018.06.27 Ярославской области удалось войти в число наиболее экономически успешных территорий2018.06.27 Дмитрий Миронов: «У Ярославской области есть все предпосылки, чтобы быть регионом инноваций»