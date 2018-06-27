​В регионе будет продолжена работа по созданию инфраструктуры поддержки инновационных идей в области цифровых и беспилотных технологий, искусственного интеллекта, прорывных проектов в медицине и фармацевтике. Об этом сегодня губернатор Дмитрий Миронов заявил в интервью телеканалу Совета Федерации Федерального Собрания «Вместе-РФ». Глава региона сообщил: в области присутствуют практически все промышленные отрасли, есть хорошая научная база, выстроена системная работа с инвестором.



– У Ярославской области есть все предпосылки для дальнейшего укрепления позиций как региона инноваций, – сказал губернатор. – На сегодняшний день в регионе создана эффективная система предоставления мер поддержки бизнесу. Функционирует около 10 профильных структур. В этом году заработает пока единственная в Центральном федеральном округе Региональная лизинговая компания. Она станет важным инструментом поддержки малого бизнеса. Мы стараемся создать инвестору максимально комфортные условия по принципу «зеленого коридора». Одними из первых в ЦФО стали выделять землю без торгов инвесторам, готовым зайти в регион с социально значимыми проектами.



Рассказал Дмитрий Миронов и о планах в сфере туризма. В ближайшие восемь лет область намерена войти в пятерку крупнейших туристических центров страны, увеличив поток туристов в регион до 8 миллионов человек в год. По итогам первого квартала 2018 года туристическая отрасль уже показала положительную динамику. В майские праздники регион принял на 15 процентов больше гостей, чем в прошлом году. За последний год Ярославская область, по официальным рейтингам, регулярно попадает в число самых популярных направлений. В ближайшее время в области будут реализованы крупные инвестпроекты в сфере туризма на общую сумму почти 5 миллиардов рублей. В их числе – строительство современных 4- и 5-звездочных гостиничных комплексов, развитие центра водного спорта «Ветрено» в Брейтовском районе и музейной сети историко-культурного комплекса «Вятское».



Затронул глава региона и тему, связанную с реализацией губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Этот проект важен для нас по нескольким причинам. Во-первых, он помог наладить конструктивный диалог населения с властью. Во-вторых, в прошлом году было приведено в порядок более 500 объектов, до которых по разным причинам годами не доходили руки. Именно по инициативе, при поддержке и под контролем ярославцев выбирались и благоустраивались придомовые территории, парки, скверы, детские площадки и стадионы, – сказал Дмитрий Миронов.



В прошлом году на проект «Решаем вместе!» из бюджета было выделено 650 миллионов рублей. В этом году объем финансирования увеличен до 680 миллионов. В муниципальных образованиях области в текущем году будет благоустроено более 100 дворов, парков, скверов, площадей и других общественных территорий.