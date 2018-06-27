​За последние два года в Ярославской области произошли существенные изменения: регион вошел в число наиболее экономически успешных территорий страны и занял лидирующие позиции по целому ряду направлений. Об этом председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко сказала на пленарном заседании «Час субъекта», прошедшем в рамках Дней Ярославской области в Совете Федерации. В успехах социально-экономического развития области, подчеркнула она, велика роль руководства региона.



– Руководством региона – губернатором Дмитрием Мироновым и Правительством – были приняты важнейшие стратегические решения, – сказала Валентина Матвиенко. – Разработан значимый документ – стратегия социально-экономического развития области. В процессе его реализации задействуются практически все возможные механизмы, способствующие экономическому росту. Ведется масштабная работа по поддержке промышленности. Темпы промышленного роста в регионе по итогам прошлого года в десять раз превысили средний уровень этого показателя по стране. Это очень значительный результат. Многое делается для развития малого и среднего предпринимательства. В области осуществляется ряд перспективных проектов в отраслях машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства. Особый упор – на передовые технологии. Акцент на развитии экономики региона очень правильный. Именно от этого в конечном итоге зависит благосостояние населения.



Успешной, по словам Валентины Матвиенко, можно назвать работу ярославского фармкластера. Было отмечено, что хорошие перспективы связаны с формированием в регионе инновационного центра цифровых сетей. Соглашение об этом было подписано на прошедшем в конце мая этого года Петербургском экономическом форуме. Хорошо развивается сельское хозяйство. Очень многое сделано для развития дорожной сети. Качественные изменения произошли и в системе здравоохранения региона.



– Минувшие два года стали для Ярославской области временем перемен. Правительство региона, сформированное в конце лета – начале осени 2016 года, сосредоточилось на решении самых актуальных проблем в экономике, финансах и социальной сфере. И по целому ряду направлений нам удалось добиться серьезных результатов, – сказал Дмитрий Миронов. – В сфере промышленности наиболее значительный рост наблюдался в производстве лекарств, металлических изделий, электронных и оптических приборов, мебели, автотранспортных средств, товаров химической отрасли. Объем отгруженной продукции составил почти 400 миллиардов рублей и вырос по сравнению с 2016 годом на 7 процентов. Результат является следствием разработанной региональным Правительством политики, направленной на создание условий для развития предприятий, реализации инвестпроектов.



Большая работа в регионе проводится по снижению административной нагрузки на бизнес-сообщество. Созданы понятные для инвесторов механизмы предоставления на льготных условиях земельных участков, оснащенных необходимыми коммуникациями. На текущий момент в разной стадии реализации только в сфере промышленности находятся 22 инвестпроекта. По прогнозам, общий объем инвестиций с 2017 по 2024 год составит без малого 150 миллиардов рублей.



Также в регионе разработана антикризисная программа по поддержке предприятий, попавших в сложное финансовое положение. За прошлый год запущено три остановленных завода: нефтеперерабатывающий, судостроительный и завод дорожно-строительной техники.



Область сделала упор на строительство квартир экономкласса, доступных для людей со средним достатком. Ввод в эксплуатацию такого жилья в 2017 году составил 95 процентов от общего объема. В регионе успешно применяется механизм, позволяющий восстанавливать нарушенные права обманутых дольщиков. Принят закон, предусматривающий меры поддержки инвесторов, взявших на себя достройку проблемных объектов. За прошедший год было введено в эксплуатацию 16 таких домов.



Остановился Дмитрий Миронов и на проблеме экологической безопасности. Он рассказал: в текущем году в области вводятся новые механизмы эффективного обращения с отходами и их утилизации. Начинается процесс формирования концепции новой экологической политики, продолжается реализация проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Прорабатывается вопрос уничтожения объектов накопленного вреда.



О вкладе в социально-экономическое развитие региона представителей законодательной власти собравшимся рассказал председатель областной Думы Михаил Боровицкий. Он отметил: совместно с губернатором и Правительством региона Ярославской областной Думе удавалось реагировать на меняющуюся социально-экономическую ситуацию и оперативно принимать законы и иные меры, направленные на улучшение уровня и качества жизни всех ярославцев.