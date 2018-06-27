​Департамент охраны объектов культурного наследия проверил проведение ремонтно-реставрационных работ в храме Николы Мокрого. Реставрация данного объекта проводилась в рамках федеральной целевой программы «Культура России». Объем финансирования ремонтно-реставрационных работ в прошлом году составил порядка 40 миллионов рублей.



– В 2016 и 2017 годах проектная документация разрабатывалась только на часть ремонтно-реставрационных работ, – рассказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Александр Филяев. – Это вычинка кирпичной кладки, восстановление части изразцов, устройство северного крыльца, реставрация трех глав и центрального креста.



По итогам проверки установлено, что работы выполнены в соответствии с проектом.



На сегодняшний день запланирована разработка комплексной проектно-сметной документации. На эти цели из федерального бюджета в текущем году выделено около 26 миллионов рублей. В числе необходимых исследований – гидрогеология, обследование несущих конструкций и монументальной живописи, а также создание методики ее реставрации.



– Раньше проектная документация разрабатывалась фрагментарно, а не комплексно, – отметил Александр Филяев. – И работы тоже выполнялись по кусочкам. Сегодня одной из самых актуальных задач является отсечение воды от фундамента. Без ее решения все проведенные работы будут бесполезны.



Справка



Храм Николая Чудотворца, согласно легенде, изначально был построен деревянным на месте языческого капища на берегу Которосли, близ древних русел Ершова и Паутова ручьев. Жертвенный камень языческого капища стал частью фундамента церкви. Название Никола Мокрый закрепилось за храмом из-за расположения на месте, часто затопляемом разливами Которосли.



Холодный пятиглавый Никольский храм с колокольней построен на месте старого деревянного в 1665 – 1672 годах. Заказчиками храма были ярославские купцы Афанасий Лузин и Андрей Лемин, а также ярославские посадские люди Федор Выморов и Степан Тарабаев. В архитектурном отношении церковь Николы Мокрого – типичный ярославский посадский храм. Пятиглавая четырехстолпная холодная церковь без подклета окружена с трех сторон невысокой одноэтажной галереей. В конце XVII века ансамбль был обильно декорирован полихромными изразцами. Алтарные окна Никольской церкви были тогда украшены нарядными изразцовыми наличниками.



В 1690-х годах к западному фасаду был пристроен увенчанный небольшим восьмигранным шатром притвор, декорированный цветной керамикой.



Стенопись церкви Николы Мокрого была выполнена в 1673 – 1674 годах на средства прихожан с участием ярославских мастеров. В XIX веке живопись дважды поновлялась в клеевой технике – в 1853 году, затем в 1895 – 1896 годах московскими художниками Чириковым и Епанешниковым под патронажем Московского археологического общества. В 1970 – 1980-х годах были проведены реставрационные работы по стенописи в Алексеевском и Варваринском приделах.