|Вопросы развития судостроительных предприятий Ярославской области обсудили в рамках Дней региона в Совете Федерации. Судостроение региона представлено 5 ведущими предприятиями, где трудится 2,5 тыс. человек. Общий объем отгруженной ими продукции составляет около 10 млрд. рублей в год. Ярославские суда поставляются в 25 стран мира.
– Высокие достижения предприятий судостроения Ярославской области создают предпосылки для организации в регионе судостроительного кластера, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Он станет дополнительным и мощным инструментом развития экосистемы малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время региональные предприятия отрасли, в том числе при содействии Правительства области, наращивают портфель заказов. Так, по итогам прошедшей в апреле 2017 года встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным завод «Вымпел» начал поставки в Крым серии судов на подводных крыльях «Комета 120М». Они будут использоваться для скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.
Обеспечен заказами до 2022 года и старейший судостроительный завод региона – Верфь братьев Нобель в Рыбинске. По поручению главы региона Дмитрия Миронова в прошлом году инвестблок Правительства провел работу по выводу предприятия из кризиса, в результате чего «Верфь» вошла в состав концерта «Калашников». Сейчас предприятие выполняет заказ на изготовление серии из 8 сухогрузных судов уникального проекта. Планируется, что «Верфь братьев Нобель» станет ведущей площадкой для развития гражданского судостроения в регионе.
Региональные судостроители, как отметил Максим Авдеев, нацелены на дальнейшее развитие. Предприятия готовы расширять линейку продукции, увеличивать штат. Для этого им требуется поддержка со стороны государства.
В ходе заседания Комитета по экономической политике Максим Авдеев выступил с предложением о возмещении ярославским судостроительным предприятиям части процентной ставки по кредитным договорам на производство рыбопромысловых судов. Инициатива была поддержана сенаторами. Возможность выделения дополнительных ассигнований на эти цели рассмотрит Правительство РФ.
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