​28 июня глава региона Дмитрий Миронов посетил среднюю школу в селе Вощажниково Борисоглебского района, которая празднует в этом году 150-летний юбилей. Губернатор поздравил педагогический коллектив и учеников с этим праздником.



– В вашей школе любят и изучают прошлое родного края. У вас замечательный музей. Вести патриотическую работу помогает пограничный учебный центр ФСБ России. Поэтому не случайно кадетский класс Вощажниковской школы – один из лучших в области, – сказал Дмитрий Миронов. – Немногие учебные заведения могут похвастаться такой историей. Я желаю вам и дальше сохранять и приумножать славные традиции ваших предшественников. Учитесь, познавайте мир, растите патриотами. Перед нашей страной стоят большие задачи, вам и вашим сверстникам они по плечу.



Особые слова благодарности прозвучали в адрес руководства школы и учителей. По результатам единого госэкзамена Вощажниковская школа находится в числе лучших среди сельских учебных заведений. Более сорока процентов педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. В прошлом году учебное учреждение стало победителем межрегионального этапа Международной ярмарки социально-педагогических инноваций.



– В 1868 году в поместье первого фельдмаршала Бориса Шереметева открылось наше учебное заведение, – отметила заместитель директора школы Светлана Фадеева. – 150-летний юбилей – это и огромная радость, и очень большая ответственность. Ответственность перед теми, кто работал здесь до нас. Наши уважаемые ветераны, мы преклоняемся перед вами. А нынешние ученики прославляют школу своим трудом, достижениями, мастерством.



Затем губернатор вместе с другими почетными гостями праздника, среди которых были заместитель председателя Правительства Роман Колесов, глава района Владимир Попов, директор департамента образования Ирина Лобода, принял участие в закладке на территории школы яблоневого сада.



Справка



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Вощажниковская средняя общеобразовательная школа» было открыто в Борисоглебском районе в 1868 году как 2-классное училище для крестьянских детей в поместье первого фельдмаршала России графа Бориса Шереметева. В советские времена училище было реорганизовано в школу.



В настоящее время в школе работает коллектив педагогов и сотрудников в количестве 42 человек, обучаются 187 детей. В 2015 году школа заняла 24-е место в категории сельских школ по результатам ЕГЭ, в 2016-м – уже 11-е место. 30 процентов педагогов имеют первую квалификационную категорию, 11 процентов – высшую. Преподаватели школы в 2017 году стали победителями межрегионального этапа Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в номинации «Инновации в воспитании». В 2010 году на базе школы при поддержке 5-го пограничного учебного центра ФСБ России создан кадетский класс. В 2017-м кадеты заняли 1-е место в областной военно-патриотической игре «Вместе мы – Россия».