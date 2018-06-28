​Вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы региона к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов обсудили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. Заседание с участием руководителей департаментов, ресурсоснабжающих организаций, МЧС, а также представителей муниципальных образований провел заместитель председателя Правительства Виталий Ткаченко.



– Работа по подготовке объектов к сезонной эксплуатации должна осуществляться строго в соответствии с разработанным графиком, – подчеркнул Виталий Ткаченко. – Контроль за ситуацией в этой сфере осуществляется руководством области. Ни о каких срывах не может даже речи идти. Спрос со всех будет жестким.



Основными задачами подготовительных работ являются повышение надежности функционирования объектов и снижение технологических нарушений минимум на 10 процентов. Виталий Ткаченко подчеркнул: к 1 ноября все муниципальные образования должны уже иметь паспорта готовности к отопительному периоду.



А выполнение ремонтно-восстановительных работ, создание нормативных запасов топлива и материальных ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций должны быть завершены в срок до 15 сентября.



– В регионе должны быть построены и введены в эксплуатацию три новые газовые котельные в Переславском, Ростовском и Большесельском районах. Кроме того, сейчас модернизируется котельная в поселке Мокеиха Некоузского района. Там будут установлены два новых угольных котла. Также в области будет заменено или отремонтировано более тысячи километров тепловых, канализационных, водопроводных и электрических сетей. Все так называемые узкие места мы будем держать на особом контроле, – пообещал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников.



Также на заседании был рассмотрен вопрос о задолженности отдельных котельных ресурсоснабжающим организациям. До 5 июля главам муниципальных образований поручено представить в департамент графики погашения этих долгов.