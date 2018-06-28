​Новую экологическую политику, формирование концепции которой в настоящее время ведется Правительством региона и экспертным сообществом, губернатор Дмитрий Миронов обсудил с представителями молодежного актива – участниками профильной смены оборонно-спортивного форума «Патриот. Гражданин. Воин». В палаточном городке лагеря, разбитого у деревни Степаново в Борисоглебском районе, сейчас живут около 100 человек.



Глава региона осмотрел лагерь и условия жизни в нем, ознакомился с направлениями волонтерской программы. В их числе – деятельность по реабилитации с использованием специально обученных собак, или канистерапия, и помощь людям с ограниченными возможностями. Затем глава региона пообщался с молодежью.



– Вы, возможно, знаете, что сейчас в области идет работа над концепцией новой экологической политики. Она охватывает очень широкий круг общественных взаимоотношений, – сказал Дмитрий Миронов. – Это не только решение экологических проблем, благоустройство дворов и парков. Наша цель – формирование принципов экологичных отношений между людьми. Как мы относимся к окружающим, как представители власти и других официальных структур относятся к гражданам и как сами граждане относятся к выполнению законов – именно из этого складывается философия жизни общества. И я бы хотел пригласить вас к формированию этой концепции. Ведь вы тоже можете внести свой вклад в этот процесс, например, принимая участие в субботниках или других акциях, направленных на сохранение окружающей среды.



Глава региона напомнил, что нынешний год по предложению Президента страны Владимира Путина объявлен Годом волонтера. Экологическое направление движения является одним из приоритетных.



Молодые люди также могли задать Дмитрию Миронову вопросы. Губернатора спросили о том, чем жила и была занята молодежь во времена его юности, о героях того времени и о том, на кого из ныне живущих, по его мнению, можно равняться сегодня.



– Проявление патриотизма может быть очень многогранным, но оно всегда связано с активным действием на благо своей страны, города или семьи, – ответил губернатор. – Яркими примерами могут служить молодые преподаватели, медики, уезжающие работать в сельскую местность. Сотрудники специальных служб, которые каждый день рискуют жизнью, выполняя свою работу, или выдающиеся личности, как наша легендарная Валентина Терешкова.



В завершение встречи Дмитрий Миронов заметил, что такая форма организации летнего досуга молодежи имеет большой потенциал. При должном методическом и материальном обеспечении лагерь вполне может стать межрегиональной или даже всероссийской площадкой.



Справка



Комплексная профильная смена областного оборонно-спортивного форума «Патриот. Гражданин. Воин» для активистов сферы патриотического воспитания проходит с 25 июня по 5 июля на поляне рядом с ООУ «Дружба». Программа смены реализуется в рамках деятельности ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» и включена в перечень областных мероприятий патриотической направленности, обязательных для участия муниципальных районов, городских округов области.



Областная профильная смена имеет формат военно-патриотической игры. Члены организационного комитета имеют звания, участники сохраняют дисциплину. Распорядок дня направлен на физическое и моральное развитие молодых людей. В течение смены проходят теоретические и практические занятия, связанные с военной тематикой, спортивные соревнования, творческие и интеллектуальные вечерние мероприятия.