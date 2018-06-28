​В Ярославле по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации будет реализован проект «Торговая галерея». Особенности его реализации рассмотрели сегодня в Правительстве области на заседании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка.



Для размещения торговых галерей предложены три площадки в спальных районах Ярославля.



Сегодня, как отметили участники совещания, в городе большая территория занята нестационарными торговыми объектами. Создание торговых галерей позволит разместить в одном месте максимальное количество субъектов малого бизнеса, в том числе фермерские лавки. Широкий ассортимент товаров ежедневного спроса и шаговая доступность – в числе преимуществ такого решения для потребителей.



Объекты будут удобны и для людей с ограниченными возможностями – при их проектировании должны быть учтены все требования по созданию доступной среды.



Также на заседании был поднят вопрос выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности торговых объектов. Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка является уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области по формированию перечня торговых объектов (территорий), подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты. На настоящий момент в перечне утверждено 522 торговых объекта. К 20 августа их обследование должно быть завершено.



Обсудили и актуальную тему применения контрольно-кассовой техники. Было принято решение выступить с законодательной инициативой по вопросу внесения изменений в федеральный закон в части уточнения перечня торговых объектов на розничных рынках и ярмарках, торговлю в которых можно осуществлять без применения контрольно-кассовой техники.