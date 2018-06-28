​28 июня в Ярославле открылось двухдневное межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. В наш город съехались бизнес-омбудсмены из нескольких регионов страны. Мероприятие открыл уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.



– Проблемы, которые возникают у предпринимателей Ярославской области, решаются в конструктивном диалоге с властью, – отметил Борис Титов. – Главная задача совещания, которое уже в шестой раз проходит в Ярославле, – эффективная коммуникация бизнеса, общественных организаций и власти.



Участникам мероприятия, среди которых были также президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, представители контрольно-надзорных органов, члены регионального Координационного совета по малому и среднему предпринимательству, предприниматели, представили результаты «Индекса опоры RSBI». Это регулярный замер бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий России. В Ярославской области показатели в первом квартале этого года продемонстрировали заметные улучшения: выросла инвестиционная активность.



– В Ярославской области малый и средний бизнес дает четверть ВРП и оказывает серьезное влияние на формирование экономической ситуации, а также на обеспечение стабильности на рынке труда, – сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Нам важна обратная связь от предпринимателей, мы регулярно проводим с ними совещания. По итогам этих встреч корректируем деятельность, какие-то предложения выносим на федеральный уровень.



Участники совещания обсудили системные вопросы и проблемы в сфере федерального законодательства, с которыми сталкиваются предприниматели: сложность тарифообразования на электроэнергию, оплата сверхнормативного сброса сточных вод, возмещение вреда, причиняемого автодорогам при перевозке тяжеловесных грузов, доначисление налогов, особенности госзакупок.



Свой список актуальных для бизнесменов большинства регионов проблем обозначил также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров. Среди вопросов – отсутствие актуальной оценки кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков, произвольное толкование банками оснований для блокировки расчетного счета предпринимателя, сложная система формирования тарифов.



Как отметил Борис Титов, обсуждение части проблем он намерен вынести на федеральный уровень.