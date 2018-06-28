​Сегодня многодетная семья Кудряшовых получила правоустанавливающие документы на земельный участок в Ярославском муниципальном районе.



– Участок для ведения личного подсобного хозяйства предоставлен семье в аренду без торгов, – сообщила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Это очень удобная и достаточно быстрая процедура. В этом случае многодетная семья не ждет очереди, как при бесплатном предоставлении земли, а выбирает участок самостоятельно в том районе региона, где хочет. Кроме того, стоимость годовой аренды земельного участка в данном случае равна стоимости земельного налога. Это также важно для многодетной семьи.



В семье Кудряшовых пятеро детей. Мама Анна была сиротой и воспитывалась в детском доме. Она всегда мечтала о большой семье. Сначала Анна с мужем усыновили двух мальчиков-близнецов, один из которых болен ДЦП. Затем в семью приняли еще троих детей. По словам Анны, серьезная и важная помощь от Правительства Ярославской области приходит в ее дом уже не в первый раз.



В 2010 году Анне Кудряшовой, как сироте, администрация города Пошехонья предоставила квартиру по договору социального найма. Однако жилье вследствие нарушений при строительстве в скором времени было признано аварийным. После решения Кировского суда города Ярославля в пользу Анны об обеспечении семьи благоустроенным жильем площадью не менее 56 квадратных метров департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области провел аукционы на приобретение квартир в Пошехонье. Однако они не состоялись.



Областной закон дает возможность предоставления гражданам с их согласия жилых помещений не только по месту жительства, но и в иных населенных пунктах региона. Правительство области предоставило семье квартиру из числа приобретенных в региональную собственность в поселке Карачиха.



– Я очень рада, что теперь у нас не только просторная квартира, но и земельный участок, – сказала Анна Кудряшова. – Наша мечта о большом доме, где всем будет комфортно, сможет наконец-то исполниться. Да и у детей появится возможность больше времени проводить на свежем воздухе. Мы с мужем уже запланировали, каким будет наш большой дом.



В целом в Ярославской области правом на получение участка в аренду без торгов воспользовались 294 многодетные семьи, более 70 из этих участков находятся в Ярославском муниципальном районе.



За последние два года в регионе активизированы мероприятия по предоставлению земельных участков многодетным семьям. С учетом внесенных по инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова корректировок в региональное законодательство помимо бесплатного предоставления земли данная категория жителей имеет возможность получения участков по упрощенной схеме в аренду без торгов.