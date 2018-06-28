​Итоги работы по оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и совершенствование этого направления деятельности в будущем рассмотрели сегодня в Правительстве области. Здесь прошло первое заседание консультативного совета.



– Наша работа должна быть направлена на совершенствование института оценки регулирующего воздействия в Ярославской области, определение приоритетных направлений его развития. Мы должны обсуждать наиболее резонансные проекты нормативно-правовых актов и стремиться к достижению баланса интересов государства и бизнеса при установлении правового регулирования, – отметила заместитель председателя Правительства Екатерина Троицкая. – Особое внимание деятельности по оценке регулирующего воздействия уделяется сегодня со стороны Правительства Российской Федерации и общественных институтов.



Уровень развития оценки регулирующего воздействия является составной частью Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Как известно, в текущем году регион вошел в двадцатку лидеров, заняв 17-е место. Этого удалось достичь в том числе благодаря улучшению показателя по оценке регулирующего воздействия.



В течение последних двух лет была усовершенствована нормативно-правовая база и приняты меры, позволяющие улучшить рейтинговую позицию Ярославской области по качеству проведения оценки регулирующего воздействия. Полностью переработан порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов областных нормативно-правовых актов и их экспертизы. Всего проведено пять экспертиз нормативно-правовых актов в сфере регулирования земельных отношений, строительства, жилищно-коммунального и лесного хозяйства. В результате в отношении трех актов подготовлены заключения о необходимости внесения в них изменений. Также заключено четыре соглашения о взаимодействии с организациями, представляющими интересы предпринимательского и экспертного сообщества.



– Сегодня первое заседание консультативного совета. Мы считаем, что эта работа крайне важна. Замечательно, что органы власти уделяют ей большое внимание, – сказала и. о. президента союза «Торгово-промышленная палата Ярославской области» Наталья Рогоцкая. – Участие бизнес-объединения в оценке регулирующего воздействия важно для предпринимателей именно в смысле возможности влияния на нормативно-правовые акты, которые регулируют нашу жизнь.



В целях вовлечения всех муниципальных районов области в процедуру оценки регулирующего воздействия также был принят соответствующий законопроект. Таким образом, все муниципальные районы в настоящее время обязаны на регулярной основе проводить данные процедуры.



Достаточно эффективным для развития оценки регулирующего воздействия на муниципальном уровне стало включение данного показателя в систему рейтингования муниципальных образований «Рейтинг-76».