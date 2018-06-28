​28 июня в Ярославль приехали мировые звезды эндоскопии, ведущие эксперты из Японии, Испании и Италии. Уже завтра начнется международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы», а сегодня ее участники собрались на сателитный симпозиум «Сыграй в лучшую игру на поле колоноскопии».



– В Ярославской области, как собственно и во всей стране, ситуация с колоректальным раком сложная, – отметил заведующий эндоскопическим отделением онкологической больницы Сергей Кашин. – По заболеваемости именно этим видом рака мы на втором месте в стране после Санкт- Петербурга. Благодаря высоким достижениям в диагностике ранних форм в Ярославской области на 8% диагностируют рак успешнее, чем в среднем во по стране. И это приводит к тому, что по показатели смертности мы постепенно улучшаем.



Российско-японское сотрудничество в сфере развития высоких медицинских технологий позволяет внедрять инновационные направления в отечественной медицине. Японские технологии сегодня занимают лидирующие позиции в области эндоскопии. Во многом это достижение обусловлено современной техникой японских производителей. Она позволяет проводить безопасное обследование в первую очередь пищеварительного тракта, своевременно диагностировать предопухолевую патологию и начальные формы рака.



– Мы бы хотели и дальше развивать наше сотрудничество с ярославскими медиками, – сказал заведующий отделом гастроэнтерологической эндоскопии Медицинского университета города Канадзава, профессор Тору Ито. – Следующий проект, который хотелось бы реализовать на ярославской земле, – это скрининг колоректального рака. Он предполагает использование специальных химических высокоточных тестов. Все пациенты, которые получают положительную тест-полоску, сразу же приглашаются на колоноскопию. Это дает возможность более широкого охвата и диагностики даже предраковых состояний.



На базе учебного центра ЯГМУ впервые в России за последние 9 лет организованы и успешно проведены уникальные тренинг-курсы для врачей с использованием специальных тренажеров, изготовленных из изолированных органов животных (биологические модели: свиные желудки и коровьи кишки).



Под эгидой Российского и Японского эндоскопических обществ при поддержке Министерства здравоохранения РФ проведены более 15-ти курсов живой эндоскопии в Ярославле с участием ведущих специалистов из Японии и России, в Университетской клинике г. Канадзавы прошли обучение 15 молодых врачей из Ярославской области.