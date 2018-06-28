Группа компаний «АМТ-СПЕЦАВИА» из Ярославля начала выпуск самых больших строительных принтеров в мире. Запущены в серийное производство две новые модели для многоэтажного строительства.



– Предприятие последовательно решает задачи развития инновационного производства и выпускает уникальную на сегодняшний день продукцию, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Региональные производители продолжают традиции технологического лидерства и решают стратегические для экономики задачи. Со своей стороны мы оказываем им в этом всю необходимую поддержку.



Большеформатный строительный принтер S-300 с рабочим полем 11,5×11,0 х 5,4 м. позволяет возводить прямо на фундаменте одно–двухэтажные здания площадью до 120 кв.м. Принтер модели S-500 имеет рабочую поверхность 11,5×11,0×15,0 м. Это дает возможность строить здания до 5–6 этажей. При этом рабочее поле можно увеличить в разы и печатать одним принтером здания в 30 этажей с поэтажной площадью 440 кв.м.



Обе модели впервые оснащены прямоточной печатающей головкой для быстрой печати. Это позволило увеличить производительность до 2,5 куб.м. в час. (или 25 кв.м. стены в час).



– Новые модели являются, по существу, следующим поколением строительных принтеров, – сказал генеральный директор ГК «АМТ-СПЕЦАВИА» Александр Маслов. – Нас часто просили представить решение для многоэтажного строительства. Теперь с уверенностью заявляем, что такое решение есть! Принтеры «АМТ» S-300 и S-500 – это новейшее высокопроизводительное оборудование с беспрецедентно большими возможностями.



Первым получателем принтера S-500 станет индийская компания-девелопер, планирующая использовать российское оборудование для строительства жилых микрорайонов этажностью до 10 этажей в южных и восточных штатах Индии. Для этого инженеры компании учли пожелания заказчика и адаптируют принтер для местных климатических условий. Первый экземпляр самого большого принтера в мире отправится к заказчику уже этой осенью. Команда российских инженеров на месте проведет пусконаладочные работы и обучение персонала.



Выходить на внешние рынки предприятию помогает созданный в прошлом году при поддержке Дмитрия Миронова Центр экспорта Ярославской области. Предприятию Центр экспорта оказывал консультационную поддержку по сертификации и патентованию, а также участвовал в создании сайта на иностранном языке.



В 2017-м компания «АМТ-Спецавиа» стала победителем регионального конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Высокотехнологичный экспорт».



Справка



Группа компаний «АМТ-Спецавиа» (Ярославль, Россия) – ведущий производитель и разработчик профессионального 3D оборудования для строительства и промышленности. «АМТ-Спецавиа» является первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров (COP-printers, ConstructionObjectsPrinting). С 2015 года предприятие выпускает линейку портальных строительных принтеров: от малоформатных (для печати малых архитектурных форм) до больших (для печати зданий высотой до 80 метров). На сегодня оборудование под торговой маркой «АМТ» поставляется на экспорт и работает в странах ЕС, Средней Азии и Ближнего Востока.