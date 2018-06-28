​Улица 1-я Шоссейная будет отремонтирована к началу осени. Ремонт в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» проводит акционерное общество «Группа компаний ЕКС». Протяженность участка составляет 3,6 километра.



– Работы на 1-й Шоссейной улице мы начали с 26 июня. Объект непростой, но мы успешно справляемся с возникающими трудностями, – рассказал заместитель генерального директора АО «Группа компаний «ЕКС» Алексей Новиков.– Здесь существуют провалы в местах где проводился ремонт коммуникационных сетей. Прежде чем укладывать чистовой слой асфальта, мы тщательно подготовим эти отрезки дороги. На данной улице мы уложим более 27 квадратных километров чистового асфальта, укрепим обочины и откосы, проведем обустройство 18 люков и сделаем свыше 800 квадратных метров тротуаров.



Всего в двух районах «Группа компаний «ЕКС» отремонтирует 9 дорог. В Брагино это Ленинградский проспект, улицы Блюхера, Большая Норская, «29 линия» и Громова. В Заволжской районе отремонтируют проспект Авиаторов, улицы Клубная, Спартаковская и 1-я Шоссейная.



– По контракту на всех объектах Заволжского района данный подрядчик должен завершить работы до 10 октября, однако все асфальтовое покрытие здесь планируют уложить уже к началу сентября, – сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергей Сорогин. – Уже в эти выходные здесь приступят к укладке выравнивающего слоя асфальта.



На настоящий момент подрядные организации ведут работы уже на 8 из 23 улиц Ярославля, которые отремонтируют в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Полностью завершен ремонт улицы Златоустинская. В региональной части агломерации работы ведутся на шести объектах.



Справка



Всего в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в этом году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.