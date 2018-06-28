Группа компаний «АМТ-Спецавиа» из Ярославля начала выпуск самых больших строительных принтеров в мире. Запущены в серийное производство две новые модели для многоэтажного строительства.



– Предприятие последовательно решает задачи развития инновационного производства и выпускает уникальную на сегодняшний день продукцию, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Региональные производители продолжают традиции технологического лидерства и решают стратегические для экономики задачи. Со своей стороны мы оказываем им в этом всю необходимую поддержку.



Большеформатный строительный принтер S-300 с рабочим полем 11,5×11х5,4 метра позволяет возводить прямо на фундаменте одно-, двухэтажные здания площадью до 120 квадратных метров. Принтер модели S-500 имеет рабочую поверхность 11,5×11×15 метров. Это дает возможность строить здания до 5 – 6 этажей. При этом рабочее поле можно увеличить в разы и печатать одним принтером здания в 30 этажей с поэтажной площадью 440 квадратных метров.



Обе модели впервые оснащены прямоточной печатающей головкой для быстрой печати. Это позволило увеличить производительность до 2,5 кубометра в час (или 25 кв. м стены в час).



– Новые модели являются, по существу, следующим поколением строительных принтеров, – сказал генеральный директор ГК «АМТ-Спецавиа» Александр Маслов. – Нас часто просили представить решение для многоэтажного строительства. Теперь с уверенностью заявляем, что такое решение есть! Принтеры «АМТ» S-300 и S-500 – это новейшее высокопроизводительное оборудование с беспрецедентно большими возможностями.



Первым получателем принтера S-500 станет индийская компания-девелопер, планирующая использовать российское оборудование для строительства жилых микрорайонов этажностью до 10 этажей в южных и восточных штатах Индии. Для этого инженеры компании учли пожелания заказчика и адаптируют принтер для местных климатических условий. Первый экземпляр самого большого принтера в мире отправится к заказчику уже этой осенью. Команда российских инженеров на месте проведет пусконаладочные работы и обучение персонала.



Выходить на внешние рынки предприятию помогает созданный в прошлом году при поддержке Дмитрия Миронова Центр экспорта Ярославской области. Предприятию Центр экспорта оказывал консультационную поддержку по сертификации и патентованию, а также участвовал в создании сайта на иностранном языке.



В 2017 году компания «АМТ-Спецавиа» стала победителем регионального конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Высокотехнологичный экспорт».



Справка



Группа компаний «АМТ-Спецавиа» (Ярославль, Россия) – ведущий производитель и разработчик профессионального 3D-оборудования для строительства и промышленности. «АМТ-Спецавиа» является первым в Европе серийным производителем строительных 3D-принтеров (COP-printers, Construction Objects Printing). С 2015 года предприятие выпускает линейку портальных строительных принтеров, от малоформатных (для печати малых архитектурных форм) до больших (для печати зданий высотой до 80 метров). На сегодня оборудование под торговой маркой «АМТ» поставляется на экспорт и работает в странах ЕС, Средней Азии и Ближнего Востока.