​Сегодня в Ярославле открылась 18-я международная конференция «Высокие технологии в эндоскопии пищеварительной системы». В областной центр приехали ведущие врачи-эндоскописты со всего мира. От имени губернатора и Правительства региона участников мероприятия приветствовал заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев.



– Для Ярославской области большая честь уже в 18-й раз принимать международный конгресс с участием эндоскопистов с мировыми именами. В этом году мероприятие проходит под эгидой Российского и Японского эндоскопических обществ, – сказал Игорь Селезнев. – Конгресс играет важнейшую роль в развитии как ярославского, так и всего отечественного здравоохранения. Наш регион давно стал площадкой для внедрения передовых эндоскопических технологий, для обмена знаниями, для новых импульсов в развитии международной научной и практической кооперации.



Затем вниманию участников конгресса была предложена онлайн-трансляция операций, проводимых в эндоскопическом отделении онкологической больницы. Специалистам были представлены как стандартные методики диагностики и лечения заболеваний, так и самые новые технологии в эндоскопии. Всего в рамках конференции бесплатно для пациентов будет проведено более 20 операций. Некоторые из них в нашей стране будут выполнены впервые.



– Благодаря современному оборудованию, которое было доставлено в наш город, мы выявляем очаги размером в миллиметры. Работаем с помощью микроскопа, закрепленного на конце эндоскопа. Мы даже видим продвижение мельчайших кровяных клеток, – рассказал старший ординатор отделения эндоскопии онкологической больницы Виталий Гончаров. – Все операции, которые мы сейчас выполняем, органосохраняющие и позволяют при выявлении, скажем, рака на стенках желудка или кишечника полностью излечить человека от заболевания.



Наталья Сметанина была прооперирована руководителем эндоскопического центра медицинского университета японского города Канадзавы профессором Тору Ито еще в 2006 году. Она говорит, что получила второй шанс на жизнь благодаря современным технологиям и мастерству врачей.



– Я очень благодарна японским и ярославским медикам. Реабилитация прошла быстро и легко, буквально на третьи сутки после операции я уже начала принимать пищу. Сейчас я живу полноценной и здоровой жизнью, – сказала Наталья Сметанина.



– Сегодня на двух случаях раннего рака желудка мы хотим продемонстрировать, как правильно выставлять диагноз, как заметить границу опухоли и глубину инвазии, – рассказал профессор Тору Ито. – Конечно, с помощью нашей новейшей аппаратуры.



В этом году в программу конференции включено обсуждение российских рекомендаций по выполнению эндоскопического исследования верхних отделов ЖКТ, а также сессия для медицинских сестер. Будет организован уже третий чемпионат по колоноскопии на уникальном тренажере «Simbionix». Уже завтра на базе учебного центра медицинского университета пройдут мастер-классы и тренинги от ведущих экспертов мирового уровня.