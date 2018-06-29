​С 1 июля на портале «Делаем вместе» будет создано восемь новых тематик. Теперь написать на ресурс можно о протечке крыши, необходимости покоса травы, торговле в неустановленных местах, опиловке деревьев, граффити, незаконной рекламе, неудовлетворительном состоянии общественного транспорта, несанкционированных постройках и гаражах, а также о восстановлении водостоков.



– В прошлом году губернатор презентовал стратегию социально-экономического развития региона «10 точек роста». Одна из них – открытость власти, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Главная задача портала – вовлечение жителей в процесс управления регионом и оперативное реагирование органов власти на поступающие сообщения. Новые тематики были созданы в соответствии с присланными предложениями жителей области.



Таким образом, написать сообщение, благодарность или предложение на портал теперь будет можно уже по семи категориям и тридцати одной тематике. Наиболее часты у жителей области обращения по вопросам нарушения правил уборки дворов и территорий (более 400 сообщений), проблемам с освещением (более 350 сообщений) и по нарушениям уборки проезжей части (около 300 сообщений). География ресурса – вся Ярославская область.



Портал действует с октября прошлого года. За это время жители просили о помощи в ремонте детских площадок, дорог и тротуаров, сообщали об открытых люках и сосульках. Всего на настоящий момент зарегистрировано более 4 тысяч сообщений.



– Сейчас много сообщений с просьбами о покосе травы и борьбе с борщевиком, – сообщил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Думаю, новые тематики будут востребованы.



Справка



Интерактивный портал «Делаем вместе» является продолжением губернаторской программы инициативного бюджетирования «Решаем вместе!» и одним из инструментов взаимодействия между жителями и органами исполнительной власти.