|Завтра в Ярославле вводится в эксплуатацию новый мост через Которосль в створе Комсомольской площади.
– Основные работы по сооружению моста и асфальтировке пролетного строения, а также подходов с обеих сторон завершены, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко. – К утру 30 июня будут оформлены все документы, необходимые для ввода его в эксплуатацию и открытия движения. Завтра с 13 часов все желающие смогут поехать по нашему новому мосту.
Мост через Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля и имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». За десятилетия эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70%, отдельные конструкции – на 100%. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.
Весной прошлого года Дмитрий Миронов договорился с федеральным центром о ремонте важного для города транспортного объекта. Общая стоимость проекта – 642 миллиона рублей, из них 10 процентов – софинансирование из бюджетов области и города Ярославля.
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