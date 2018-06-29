​10-метровая стела в форме щита с надписью «Ярославль» была открыта сегодня по правой стороне трассы М8 при въезде в город. В церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства региона Виталий Ткаченко и советник губернатора – главный архитектор области Михаил Кудряшов.



– Инициатива поставить на въезде в город памятный знак принадлежала губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Она встретила живой отклик у жителей Ярославля, – отметил Виталий Ткаченко. – Горожане сами выбирали эскиз проекта, а сама стела является результатом коллективного труда многих людей.



Выбирать лучший эскиз для памятного знака начали еще осенью прошлого года. Проголосовать за наиболее понравившийся проект можно было на сайте губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Среди 11 эскизов победила работа Егора Збаранского и Виктории Богинской.



Величина въездного знака составляет 10 метров в высоту и 6 в ширину, вес несущей части – 10 тонн.



– Это большая серьезная конструкция. При ее проектировании после утверждения эскиза в рабочую документацию вносились значительные изменения, – отметил Михаил Кудряшов. – Я бы хотел попросить всех наших жителей беречь эту стелу, которая станет еще одним символом нашего города.



Форма щита символизирует защищенность города, а силуэт церкви Иоанна Предтечи внутри щита является одной из визитных карточек Ярославля,она изображена на 1000-рублевой купюре.



– Когда я присутствовал в мастерских на этапах реализации моего проекта, я чувствовал себя маленьким ребенком, который в Новый год утром залезает под елку и видит там подарки! Эти эмоции сложно передать, – рассказал один из авторов проекта въездной стелы Егор Збаранский. – Результат не только оправдал ожидания, но и превзошел их! Я благодарен главному архитектору области и всей команде, принимавшей участие в реализации проекта.