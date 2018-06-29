​С 1 июля в Ярославской области изменилось расписание движения отдельных пригородных поездов. В частности, изменения касаются оптимизации нескольких действующих в летний период дополнительных маршрутов, загрузка которых минимальна.



– Оптимизация проводится в целях наиболее эффективного расходования бюджетных средств на субсидирование перевозок, – пояснила председатель комитета управления пассажирским транспортом департамента транспорта Ярославской области Ирина Домнина. – При этом речь идет только о дополнительных к основному ежегодному расписанию летних поездах, то есть пассажиры имеют возможность выбрать любой альтернативный маршрут.



Так, пригородный поезд № 6423/6424 «Ярославль Главный – Нерехта» теперь будет ходить по субботам. Пригородные поезда №№ 6218/6219 «Ярославль-Главный – Данилов – Ярославль-Главный» – по субботам и воскресеньям. Пригородные поезда № 6155/6156 «Рыбинск – Пищалкино – Рыбинск» – по воскресеньям.



Отменено движение поездов № 6419/6420 «Нерехта – Ярославль Главный». В этом направлении можно добраться до пункта назначения регулярными рейсами № 6407/6408 – ходят по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям и № 6431/6432 «Кострома – Ярославль-Главный» – ежедневно, кроме четверга.



Подробную информацию о графиках движения пригородных поездов и изменениях в расписании можно узнать в Едином информационно-сервисном центре ОАО «РЖД» по телефону 8-800-775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный) или на стендах, расположенных на вокзалах и станциях АО «СППК», а также на официальном сайте компании sevppk.ru.