​Сегодня в Ярославле прошла научно-практическая конференция «Изобретательская и рационализаторская деятельность как драйвер технологического развития региона».



Участниками конференции стали более 80 представителей промышленных предприятий и организаций, учреждений высшего профессионального образования, универсальной научной библиотеки и органов власти области, Ярославского областного совета ВОИР и региональной торгово-промышленной палаты.



– Социально-экономическое развитие сегодня как никогда зависит от способности эффективно задействовать интеллектуальный потенциал региона, – сказал, открывая мероприятие, председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности области Сергей Комов. – Наша общая глобальная цель – формирование поколения изобретателей и рационализаторов новой формации, обладающих передовыми навыками и компетенциями, которые позволят отечественным инноваторам успешно конкурировать на международных рынках. Усилиями Правительства области создаются необходимые условия для выхода локальных разработчиков и производителей на перспективные высокотехнологичные рынки, которые будут определять структуру не только национальной, но и мировой экономики в долгосрочной перспективе.



Собравшиеся обсудили вопросы защиты интеллектуальной собственности, патентования изобретений, развития инновационной инфраструктуры Ярославской области и поддержки инновационных компаний.



Прозвучали предложения о поддержке и развитии в регионе рационализаторской и изобретательской деятельности, о необходимости привлекать инноваторов к решению научно-технических, организационных, социально-экономических, экологических задач в различных отраслях экономики.



Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса «Лучшее изобретение, полезная модель, промышленный образец, рационализаторское предложение». В этом году дипломы и денежные премии получили 34 изобретателя и рационализатора в четырех номинациях.



В номинации «Лучшая полезная модель» 1-е место занял коллектив авторов с разработкой «Композиционная тормозная колодка железнодорожного транспортного средства, образующая при трибосопряжении наночастицы». Она обладает колесосберегающим эффектом, позволяет увеличить межремонтный пробег колес, дешевле колодок с чугунной вставкой и, в отличие от них, пригодна для установки на колеса, уже бывшие в эксплуатации.



Лучшим изобретением был признан способ шлифования криволинейных поверхностей детали на робототехническом комплексе, лучшим промышленным образцом – «Снегоход», а конструкция имитатора взлетно-посадочной полосы для двигателя ПД-14 получила признание в номинации «Лучшее рационализаторское предложение».