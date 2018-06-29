​В регионе будут реализованы два новых образовательных проекта «Шаг в будущее» и «Спорт детям». Их цель – формирование у подрастающего поколения навыков сохранения здоровья, безопасных форм поведения, а также развития компетенций по изучению естественных, технических наук, цифровой экономики и экологической безопасности.



Финансирование проектов составит более 86 млн. рублей и будет осуществляться за счет средств межбюджетного трансферта, выделенного Ярославской области Правительством Москвы.



Проект «Шаг в будущее» направлен на создание условий для реализации потенциала учащихся, склонных к научно-техническому и инженерному творчеству. Он предполагает современное материально-техническое оснащение образовательного процесса, проектной и учебно-исследовательской деятельности школьников.



В рамках образовательного проекта «Спорт детям» запланировано оборудование спортивных залов государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, закупка современного спортинвентаря.



– Находящееся в фондах школ оборудование на сегодняшний момент требует замены, – сообщил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Новое будет использоваться и в учебном процессе, и для внеурочной деятельности. Кроме того, оно будет способствовать развитию сети школьных спортивных клубов. Создание условий для занятий физической культуры и спортом в учебное и внеучебное время во всех общеобразовательных школах региона даст возможность активизировать направление здоровьесбережения подрастающего поколения.



Закупка необходимого оборудования для реализации проектов будет осуществляться на основании результатов мониторинга оснащенности школ.