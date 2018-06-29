​30 июня глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном выпуску курсантов Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Церемония по традиции прошла на Советской площади.



– Вооруженные силы Российской Федерации надежно стоят на защите мирной жизни граждан нашей страны. Особую роль при этом играют военно-космические силы. Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны осуществляет подготовку специалистов по эксплуатации зенитных ракетных систем различных модификаций, всего парка радиотехнических комплексов и систем управления оперативно-тактического звена подразделений противовоздушной обороны и авиации военно-воздушных сил, – сказал Дмитрий Миронов. – В ближайшие дни молодые офицеры отправятся в воинские части, чтобы заступить на охрану мирного неба и спокойной жизни своих соотечественников. Уверен, полученные в училище знания и навыки помогут им быстро освоиться на месте службы.



Дмитрий Миронов поблагодарил всех, кто помогал выпускникам осваивать программу военных специалистов противовоздушной обороны и авиации.



С окончанием вуза выпускников поздравили также начальник зенитных ракетных войск командования противовоздушной и противоракетной обороны воздушно-космических сил Вооруженных сил РФ Сергей Бабаков, начальник Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Андрей Ильиных.



– Пять лет назад вы выбрали трудный, но почетный путь, путь защитника Отечества. За годы, проведенные в училище, вы освоили сложнейшую технику, многому научились, – сказал Сергей Бабаков. – Уверен, что этот день вы запомните на всю жизнь. В училище вы приобрели друзей. Желаю вам с честью пронести звание выпускника училища противовоздушной обороны.



На мероприятии присутствовали представители совета ветеранов училища, выпускники прошлых лет.



– Хочу пожелать вам не бояться службы, – сказал выпускник училища 1965 года Александр Рыжов. – По собственному опыту скажу: в течение всей военной карьеры мне приходилось много переезжать, несколько раз менять место службы. И везде я и мои товарищи с честью несли звание российского военнослужащего.



На церемонию были приглашены родители и близкие выпускников.



Дмитрий Миронов вручил выпускникам дипломы и нагрудные знаки. Первыми их получили курсанты, окончившие училище с золотой медалью. В этом году дипломов с отличием удостоены 43 человека: 25 российских военнослужащих и 18 иностранных.



В завершение мероприятия выпускники прошли по Советской площади торжественным маршем.



Справка



Государственная итоговая аттестация выпускников проходила в Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны с 28 мая по 28 июня. К ней были допущены 322 человека. Все прошли полный курс обучения, выполнив требования учебного плана и учебных программ по 12 специальностям. По результатам государственных аттестационных испытаний в проект решения государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации «инженер» внесены все выпускники.