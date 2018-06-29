​Сегодня в Ярославле после реконструкции открыт мост через Которосль в створе Комсомольской площади. Мероприятие прошло с участием министра транспорта РФ Евгения Дитриха и губернатора области Дмитрия Миронова.



– Я рад всех поздравить с этим замечательным событием – с открытием моста, – сказал Евгений Дитрих. – Мост был закрыт в связи с аварийным состоянием. Губернатору Дмитрию Миронову удалось убедить федеральный центр, что мост является важнейшим объектом для жителей областного центра. И сегодня мы видим современный качественный объект транспортной инфраструктуры, который выполнен с применением новейших технологий. Покрытие, щебеночно-мастичный асфальтобетон, перильные ограждения, освещение – здесь все по высшему разряду.



Дмитрий Миронов открытие моста назвал одним из самых значимых событий этого года.



– Мы с вами открываем объект, имеющий огромное значение для Ярославля, – сказал глава региона. – Мост, связывающий жилые кварталы Красноперекопского района и комбинат «Красный Перекоп» с центром города, был построен еще в середине 1950-х годов. Время, погода, активная эксплуатация привели к тому, что несколько лет назад мост пришел в аварийное состояние. И в ноябре 2016 года было принято единственно верное, хоть и тяжелое для всех решение о закрытии моста. Почти полтора года приходилось ездить в объезд. Но сегодня неудобства, с которыми столкнулись жители, заканчиваются! Мост снова открыт, и мы можем быть уверены, что люди станут пользоваться безопасным и технологичным объектом.



Дмитрий Миронов подчеркнул: строительство моста стало возможным благодаря Президенту страны Владимиру Путину при организационном содействии Министерства транспорта России.



Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес генерального подрядчика строительства – Московской инженерно-строительной компании. Было отмечено, что ее специалисты построили, реконструировали и воссоздали сотни сложных объектов общественного, культурного и спортивного назначения в стране. Компания обеспечила высокий уровень работ и на ярославском объекте.



– Не могу не отметить работу подрядной организации, которая смогла мобилизовать силы и, несмотря на сложные условия, завершить работу в кратчайшие сроки, – подчеркнул Евгений Дитрих.



Затем по новому мосту проехала колонна в составе автобуса с почетными гостями и строительной техники.



Также Дмитрий Миронов и Евгений Дитрих провели двусторонние переговоры. На встрече стороны обсудили перспективы реализации ряда важных для региона проектов.



Справка



Реализация важного для города проекта – строительство нового моста через реку Которосль – началась в прошлом году благодаря договоренностям губернатора Дмитрия Миронова с федеральным центром. В сентябре о ходе работ во время двусторонней встречи глава региона рассказал Президенту России Владимиру Путину, который побывал с визитом в Ярославской области. Общая стоимость моста – около 650 миллионов рублей, большая часть которых – федеральные средства. Автодорожный мост в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры».