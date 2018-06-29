​На приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети Рыбинску будет выделено дополнительно 400 миллионов рублей. Об этом заявил сегодня министр транспорта Евгений Дитрих в ходе двусторонней встречи с главой региона Дмитрием Мироновым, прошедшей в Правительстве области.



– Есть серьезная потребность в восстановлении улично-дорожной сети второго по величине города региона – Рыбинска. Знаю, были у региона соответствующие планы. Поэтому сообщаю, что принято решение о выделении городу на эти цели 400 миллионов рублей, – сказал Евгений Дитрих.



Министр транспорта также отметил, что в целом отрасль развивается в регионе достаточно динамично. Приоритетный федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», по его словам, в прошлом году был реализован в области успешно. В нормативное состояние было приведено более половины дорог, входящих в состав Ярославской городской агломерации, серьезно снижено число мест концентрации ДТП. В текущем году, как было подчеркнуто на встрече, проект позволит привести в нормативное состояние уже более 60 процентов объектов улично-дорожной сети агломерации.



Кроме того, на совещании стороны обсудили перспективы реализации других направлений развития объектов транспортной инфраструктуры региона. Речь, в частности, шла о проекте «Карабулинская развязка». Глава региона рассказал министру о необходимости и важности объекта, предполагаемых этапах строительства и предложениях по реализации проекта.



– Проект планировки и межевания территории Карабулинской развязки утвержден, земли под автомобильную дорогу зарезервированы. Завершены проектные работы по подготовке документации первого этапа. Стоимость реализации двух этапов составляет ориентировочно 18 миллиардов рублей. Срок строительства – 3 – 4 года, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы готовы обсудить и представить конкретные предложения по реализации проекта.