​Опыт Мышкина в социально-экономическом, культурном и туристическом продвижении территории рассмотрели участники всероссийского форума малых городов «Провинция». Мероприятие традиционно прошло в одном из небольших городов Волгоградской области – Урюпинске. Сюда съехались представители более чем 50 малых и средних городов России. На дискуссионных площадках они обсудили перспективы и возможности населенных пунктов в российской провинции.



– Опыт развития Мышкина в сфере туризма интересен как общественности, так и представителям органов власти. Купеческие традиции Мышкина легли в основу нового осмысления городской среды. В эту парадигму укладывается и проект реконструкции усадьбы Чистова, который стал одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, – сказала директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – И это яркий пример того, как туристические концепты положительно влияют на социально-бытовую и культурную среду.



Участникам форума рассказали, что купеческая династия Чистовых известна с середины XIX века. Члены семьи входили в первую десятку крупнейших хлеботорговцев Ярославской губернии. Родоначальник купеческой фамилии – Василий Чистов, крестьянин Угличского уезда, переплавлявший хлеб из низовых губерний в Санкт-Петербург. Его сын Тимофей продолжил дело и приумножил капитал. Мышкинцы 20 лет подряд избирали его своим градоначальником. Семейный особняк он позже завещал под устройство больницы. Кроме того, Тимофей Чистов принимал активное участие в строительстве центрального городского храма.



Собравшиеся отметили: отдых в малых городах сегодня привлекает все большее число людей. А туристам важна не только качественная инфраструктура, но и факты, различные истории из жизни города и горожан, отражающие развитие нашей страны. Формирование качественного городского пространства вместе с сохранением всех исторических и культурных ценностей, как в Мышкине, сделали вывод участники форума, и есть залог успеха.