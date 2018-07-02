​Ярославские предприятия представили свою продукцию на прошедшей в Москве 23-й международной выставке упаковочной индустрии «RosUpack». ООО «3D-pack», производитель пакетов ООО «Изаслав» и производитель бумажной упаковки ООО «Экопакснаб» приняли участие в мероприятии при содействии Центра экспорта Ярославской области.



– Выставка была очень динамичная: огромное количество профессионалов, плотная программа переговоров, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – На нашем стенде побывали уже постоянные посетители – интересуются продукцией покупатели из Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая, Азербайджана, арабских стран и России.



В качестве образцов участники представляли и ту продукцию, которую изготовили и отгрузили для иностранных партнеров по итогам прошлогодней выставки. Тогда компании заключили пять экспортных контрактов. Напомним, при содействии Центра экспорта Ярославской области производители региона участвуют в «RosUpack» второй год подряд.



– Выставка принесла много новых контактов, запросы на сотрудничество с нашей компанией оставили представители Белоруссии, Казахстана, Перу, Азербайджана, Китая, Арабских Эмиратов, – сообщила заместитель генерального директора по маркетингу и инновациям ООО «Экопакснаб» Елена Калашникова.



Центр экспорта открыт при поддержке губернатора региона Дмитрия Миронова и работает в сотрудничестве с Российским экспортным центром второй год. Он создан для содействия предприятиям во внешнеэкономической деятельности. Эти задачи решаются в рамках работы по стимулированию региональной экономики и формированию благоприятного инвестиционного и делового климата. Наработки последних двух лет уже показали свою эффективность – по итогам 2017 года экспортная деятельность ярославских предприятий впервые показала положительную динамику за последние пять лет. Рост объемов экспорта составил более 31 процента.