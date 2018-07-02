​Ярославский перинатальный центр закупил ультразвуковую систему экспертного класса с приспособлениями для инвазивных манипуляций. Стоимость оборудования – почти 9 миллионов рублей, закупка производилась из средств фонда обязательного медицинского страхования. Это первый и единственный аппарат такого уровня в перинатальном центре.



– Система отвечает всем современным требованиям, которые сегодня предъявляются к такому оборудованию, – отметил заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – Используя его возможности, врачи перинатального центра смогут получать детальные трехмерные изображения сердца плода для диагностики пороков развития, а также понимать, какое хирургическое вмешательство потребуется в дальнейшем.



Система обеспечивает проведение качественных исследований и точную диагностику. «Умные» настройки позволяют выполнять их быстро и аккуратно.



Ультразвуковой сканер удобен в эксплуатации и имеет простую панель управления. Высокое качество картинки и предельная информативность достигаются за счет использования передовых технологий обработки изображения и продвинутых режимов. Система 4D обеспечивает высококачественную визуализацию, поддерживает доплеровское цветовое картирование кровотока для качественной оценки, а также спектральное доплеровское исследование кровотока для количественной оценки. Технология объемного изображения позволяет получать удивительно реалистичные изображения плода и повышать точность диагностики.



Также новая система имеет встроенную рабочую станцию, с помощью которой можно вести базы данных пациентов и их исследований. Таким образом, врач может в любой момент быстро получить необходимые данные измерений и клинические изображения.



– За три года для перинатального центра закуплено оборудования на 14 миллионов рублей, – сообщил директор территориального фонда ОМС Антон Кокин. – Это и аппараты искусственной вентиляции легких, и ультразвуковая система, а в ближайшее время будет закуплен еще один аппарат ИВЛ для отделения недоношенных детей. Все это делается для повышения качества и доступности медицинской помощи в Ярославской области.