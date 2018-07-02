​В результате очередного рейда в акватории озера Неро были выявлены факты нарушений природоохранного законодательства – использование пяти маломерных судов с двигателями мощностью более 15 лошадиных сил. Участие в контрольных мероприятиях приняли представители департамента охраны окружающей среды и природопользования, инспекторы ГИМС, сотрудники полиции и органов местного самоуправления. Владельцы судов, игнорирующие правила природоохранных зон, будут привлечены к административной ответственности по статье 8.39 КоАП РФ.



– В этом году контроль за территорией озера Неро проходит в усиленном режиме, – сообщил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Всего с начала года выявлено порядка пятнадцати нарушителей природоохранного законодательства, в отношении которых проводится административное расследование.



Практика межведомственного взаимодействия при проведении надзорных мероприятий была внедрена департаментом в целях повышения эффективности борьбы с правонарушениями в прошлом году. В 2018-м, помимо инспекторов ГИМС, в совместных рейдах участвуют сотрудники УМВД по Ярославской области и представители органов местного самоуправления.



Согласно КоАП РФ нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и ресурсов на особо охраняемых природных территориях и в их охранных зонах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация орудий совершения административного правонарушения, а также продукции незаконного природопользования.