​С 27 по 29 июля в Ярославской области на берегу Плещеева озера состоится третий ежегодный исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и Правительства Ярославской области.



Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Именно здесь, в Переславле, родился князь Александр Ярославич, прозванный позже Невским. Здесь, на Александровой горе, он основал монастырь, который просуществовал почти 500 лет – с XIII по XVII век.



Гости узнают немало интересного о жизни и ратных подвигах знаменитого полководца, не проигравшего в своей жизни ни одного сражения. Они смогут познакомиться с деталями русского быта XIII – XIV веков, принять участие в интерактивных мастер-классах, стать свидетелями исторической реконструкции битвы новгородской дружины со шведскими рыцарями. Именно благодаря ей князь Александр Ярославич и получил почетное прозвище Невский.



Фестивальные концерты дадут возможность познакомиться с широкой палитрой нашей музыкальной культуры, от колокольных звонов до фольклорных танцев, от народных наигрышей до русского романса.