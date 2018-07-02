​В национальном парке «Плещеево озеро» открылась 20-я смена экологического лагеря-экспедиции для школьников «Мы – дети Волги». 200 юных любителей природы собрались, чтобы постигать основы научно-исследовательской работы.



Формирование экологического мышления и поведения у учащихся, воспитание любви к природе и уважения к истории предков, разработка и апробация программы изучения традиций природопользования – в числе основных целей организаторов лагеря.



– Развитие экологического образования и воспитания – одно из важных направлений новой экологической политики, разработку которой в нашем регионе инициировал губернатор Дмитрий Миронов, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С каждым годом интерес и желание молодого поколения сделать регион безопаснее и чище увеличиваются. В этом году лагерь «Мы – дети Волги» собрал рекордное число участников. Все они готовы вместе со взрослыми внести свой вклад в решение экологических проблем региона и его главной водной артерии – реки Волги.



Ребят в лагере ждут интересные лекции и занятия, подготовленные специалистами экоцентров «Заповедники» и «Воробьевы горы», Института биологии внутренних вод Российской академии наук, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, национального парка «Плещеево озеро». А в свободное от занятий время дети смогут принять участие в различных акциях, походах, экскурсиях и спортивных состязаниях.



– В течение недели вы будете каждый день совершать маленькие открытия, приобретать новые знания и опыт в природоохранной деятельности, – сказал, приветствуя школьников, исполняющий обязанности директора национального парка «Плещеево озеро» Иван Ковалевич. – Юбилейная экспедиция будет проходить на берегу Плещеева озера, жемчужины Залесья – уникальной особо охраняемой природной территории, которая в этом году тоже отмечает 30-летний юбилей.



Для того чтобы юным экологам было максимально комфортно отдыхать и работать, сотрудники Пригородного и Купанского лесничеств подготовили уютные беседки и столы для занятий, обустроили зоны для питания, оборудовали места отдыха, провели электричество и воду, обновили пирс.



2018 год объявлен Президентом РФ Годом волонтера, а экологическое волонтерство вносит огромный вклад в охрану природных ресурсов национального парка.



Двумя днями раньше здесь завершилась первая двухнедельная смена в экологическом волонтерском лагере «Экодемия», проводимом при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Более 30 студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского получили сертификаты экологических волонтеров, а студент Николай Арефьев был награжден благодарственным письмом за активную волонтерскую деятельность. Теперь от студентов эстафету в деле охраны природы приняли школьники.