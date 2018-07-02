​Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Задачи, стоящие перед автоинспекцией, требуют от каждого сотрудника высокого уровня подготовки, ответственности и принципиальности, выдержки и мужества. Личный состав ведет масштабную профилактическую работу для снижения аварийности, бескомпромиссную борьбу с нарушениями правил дорожного движения.



Опираясь на лучшие традиции ведомства, вы с честью исполняете свой служебный долг, обеспечиваете безопасность водителей и пешеходов, порядок и законность на магистралях региона.



Желаю вам успехов в нелегкой службе, благополучия и крепкого здоровья!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов