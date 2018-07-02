|Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Задачи, стоящие перед автоинспекцией, требуют от каждого сотрудника высокого уровня подготовки, ответственности и принципиальности, выдержки и мужества. Личный состав ведет масштабную профилактическую работу для снижения аварийности, бескомпромиссную борьбу с нарушениями правил дорожного движения.
Опираясь на лучшие традиции ведомства, вы с честью исполняете свой служебный долг, обеспечиваете безопасность водителей и пешеходов, порядок и законность на магистралях региона.
Желаю вам успехов в нелегкой службе, благополучия и крепкого здоровья!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 17:15
39 просмотров
2018.07.02 В Ростове создана территория опережающего социально-экономического развития2018.07.02 В Ярославле завершили ремонт первого двора по программе «Решаем вместе!»2018.07.02 Нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева развивает производственную базу2018.07.02 В национальном парке «Плещеево озеро» открылась юбилейная смена экологического лагеря-экспедиции «Мы – дети Волги»2018.07.02 27 июля в Ярославской области откроется третий исторический фестиваль русской культуры и искусства «Александрова гора»