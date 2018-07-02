​Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева, расположенный в Тутаевском районе, расширяет производственную базу. Восстановлены и введены в работу два резервуара для приема и хранения нефтепродуктов емкостью 5 тысяч кубометров. В текущем году планируется провести чистку и ремонт еще двух резервуаров. По словам заместителя председателя Правительства области Максима Авдеева, новые ресурсные мощности необходимы предприятию в связи с планами дальнейшего развития производства. В настоящее время на заводе уже разрабатывается программа возобновления производства масел, смазок и присадок.



– Правительством региона и руководством предприятия сегодня уже очень многое сделано для возобновления и развития производства, сохранения штата сотрудников, – сказал Максим Авдеев. – Разработана и утверждается инвестиционная программа, рассчитанная на пять лет. Она направлена на дальнейшее развитие и модернизацию предприятия. Так что у старейшего в России нефтеперерабатывающего завода начинается новая жизнь.



Реновация завода стала возможной благодаря активной инвестиционной политике руководства региона. В ноябре 2016 года представители НПЗ имени Менделеева обратились к губернатору Дмитрию Миронову с просьбой помочь восстановить предприятие, которое к тому времени находилось в банкротном состоянии. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Ярославской области и акционером завода Московским кредитным банком об инвестировании в развитие производства 4,5 миллиарда рублей. А уже в августе прошлого года состоялся торжественный запуск производственного цикла.



– С 1 сентября 2017 года по 30 июня 2018-го переработано 305 тысяч тонн нефтяного сырья. Ежемесячный объем переработки нефти составляет около 30 тысяч тонн, – рассказал и. о. директора предприятия Алексей Гоцанюк. – Сейчас мы приступили к расширению базы. Еще два резервуара планируем запустить в работу в сентябре.



В настоящее время на заводе трудятся 411 человек. С первого июня проведена индексация заработной платы. Дети работников получили путевки в летние загородные лагеря.



Большое внимание на предприятии уделяется также охране труда и промышленной безопасности. С целью исполнения предписаний Ростехнадзора и МЧС разработана проектная документация и реализуются проекты по приведению к нормам промышленной безопасности производственных объектов завода.