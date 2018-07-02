​В Ярославле в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» благоустроена первая дворовая территория. У многоквартирных домов, расположенных по проезду Моторостроителей, заасфальтированы дорожки и тротуары, обустроены парковочные карманы, восстановлены детские городки. Осенью жители намерены посадить молодые деревья. По случаю завершения работ во дворе прошел праздник для детей и родителей с викторинами, конкурсами и спортивными состязаниями.



– В этом дворе проживают больше 2 тысяч человек, – рассказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. – Я уверена, что они по достоинству оценят ремонт данной территории. В нашем районе в этом году в план комплексного благоустройства попали три двора. Но помимо этого у нас проводят и ремонт дворовых проездов.



Работы по благоустройству сегодня идут во всех районах областного центра. Так, в Красноперекопском районе отремонтируют четыре дворовые территории на улицах Закгейма и Большие Полянки, а также проезд по улице Гагарина. На эти цели выделено 12,5 миллиона рублей. По контракту работы должны быть выполнены до конца июля, но подрядчик подготовит объект к сдаче уже в ближайшие дни.



В Заволжском районе подрядчик приступил к благоустройству двора домов №3, 5 и 5, корпус 5, по улице Ранней: идут ремонт асфальтового покрытия проездов, обустройство парковочных карманов на 70 машино-мест и установка газонного ограждения.



– По программе «Решаем вместе!» в Ярославле будут благоустроены дворовые территории 120 многоквартирных домов. Планируется, что в городе работы будут завершены до 1 августа, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Всего в областном центре запланировано к выполнению 108 проектов по направлениям «Благоустройство дворовых территорий» и «Поддержка местных инициатив». По направлению «Капитальный ремонт и ремонт муниципальных учреждений культуры» будет отремонтирован дворец культуры «Магистраль», по направлению «Формирование современной городской среды» в этом году планируется благоустроить одну общественную территорию – парк «Нефтяник».



Губернаторский проект «Решаем вместе!» направлен на выполнение поставленной Президентом России задачи по созданию комфортной городской среды. Уже второй год он реализуется по инициативе Дмитрия Миронова совместно с партией «Единая Россия».