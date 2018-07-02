​Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал Постановление о создании в Ростове территории опережающего социально-экономического развития.



Это уже третий моногород Ярославской области, получивший такой статус. Ранее ТОСЭР были созданы в Тутаеве и Гаврилов-Яме.



– Мы последовательно реализуем программу развития моногородов региона, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Это один из эффективных инструментов диверсификации экономики этих территорий, а значит – залог сохранения малых поселений.



Экономические механизмы ТОСЭР существенно повышают привлекательность моногородов для ведения бизнеса. Для инвесторов предусмотрены льготы по уплате налога на имущество и прибыль, а также сниженные взносы во внебюджетные фонды. Планируется, что создание ТОСЭР в Ростове привлечет в город более 2,3 млрд рублей инвестиций и будет способствовать созданию около 500 новых рабочих мест.



Активная работа над созданием ТОСЭР в моногородах Ярославской области идет в течение последних двух лет в рамках формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. Основным стимулом для инвесторов служит льготный налоговый режим, широкий спектр мер поддержки регионального и федерального уровня, а также комплексные программы развития монопоселений.



На сегодняшний день Правительством области уже заключены 14 предварительных соглашений с потенциальными резидентами ТОСЭР в моногородах Гаврилов-Ям, Ростов, Тутаев о намерениях реализовать инвестиционные проекты на сумму около 8 млрд. рублей и создании около 1 400 новых рабочих мест. В настоящее время рассматриваются две заявки на получение статуса резидента ТОСЭР «Тутаев».