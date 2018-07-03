​В Мышкине начались работы по благоустройству территории около физкультурно-оздоровительного комплекса. Многофункциональная спортивная площадка будет обустроена здесь в рамках реализации губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Стоимость объекта составляет 3,4 миллиона рублей.



– За благоустройство этой общественной территории 18 марта проголосовали почти 1300 человек, это абсолютный лидер, – рассказал глава городского поселения Евгений Петров. – На новой универсальной площадке дети смогут заниматься разными видами спорта: зимой – хоккеем, а летом – мини-футболом, баскетболом, волейболом и большим теннисом.



Уже завершаются в Мышкине и работы на улице Угличской. Благоустройство ее территории у шести многоквартирных домов также включено в проект «Решаем вместе!». Здесь капитально отремонтированы дворовые проезды, тротуары, подходы к подъездам, выполнено ограждение цветников. В ближайшие дни будут установлены новые светильники, скамейки, урны и детский городок.



– Очень важно, чтобы в решение задач местного значения были вовлечены граждане, – отметила депутат Ярославской областной Думы, член фракции "Единая Россия" Ольга Хитрова. – В Мышкине горожане сами стремились, чтобы территория попала в программу «Решаем вместе!» и своим трудовым участием доказали, что им это нужно. Они выходили на субботники, разбили цветники, установили ограждение. Приложив столько усилий, люди чувствуют ответственность за то, что было сделано, и стараются это сохранить.



Всего в 2018 году в Ярославской области на проект «Решаем вместе!» выделено 680 миллионов рублей.



– Это на 30 миллионов больше, чем в прошлом, – напомнил заместитель директора регионального департамента общественных связей Владимир Демьянов. – В этом году впервые проходило народное голосование за общественные территории, и это вызвало повышенный интерес к проекту.



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова при поддержке партии «Единая Россия» уже второй год. Проект направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.