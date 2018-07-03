​3 июля глава региона Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню образования ГАИ – ГИБДД МВД России.



Губернатор поздравил руководителей и сотрудников ведомства с праздником.



– Перед управлением ГИБДД России по Ярославской области стоят очень ответственные и многогранные задачи. Ежегодно число зарегистрированных в регионе автомобилей растет, увеличивается поток транзитного транспорта. К нам приезжает много гостей. Очень важно не только фиксировать нарушения, но и воспитывать культуру поведения на дороге, – сказал Дмитрий Миронов. – Правительство региона в рамках своих полномочий делает все возможное для повышения безопасности дорожного движения. Ремонтируются дороги, устанавливается освещение на опасных участках, появляются новые светофорные объекты. Начата работа над новой областной целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в Ярославской области» на 2019 – 2021 годы. Уверен, решению поставленных задач послужит и обновление парка служебного автотранспорта.



Затем глава региона вручил сотрудникам Госавтоинспекции ключи от 12 новых автомобилей. Автотранспорт приобретен за счет областного бюджета. Всего на эти цели было выделено более шести с половиной миллионов рублей.



– На фоне ежегодного прироста автопарка сохраняется тенденция сокращения смертности на дорогах. По сравнению с 2012 годом в прошлом году число погибших в ДТП сократилось на 37 процентов. Фактически за этот период времени сохранено 250 человеческих жизней, – отметил начальник УГИБДД УМВД РФ по Ярославской области Андрей Сироткин. – Выполнение задач, поставленных Президентом нашей страны, было бы невозможно без поддержки органов исполнительной и законодательной власти. В течение последних двух лет из бюджета области на материально-техническое обеспечение службы выделено почти 200 миллионов рублей.



Андрей Сироткин также поблагодарил Дмитрия Миронова за решение вопроса, связанного с ремонтом фасада здания, долгое время находившегося в аварийном состоянии.



Кроме того, на мероприятии глава региона вручил почетную грамоту заместителю начальника УГИБДД УМВД России по Ярославской области полковнику полиции Александру Боркову. От Правительства области представителям ведомства в этот день был вручен и сертификат на приобретение устройства для широкоформатной печати.



В торжественной обстановке на территории управления ГИБДД по Ярославской области была открыта мемориальная доска, посвященная памяти ярославского инспектора ДПС Валентина Журавлева. 45 лет назад старшина милиции ценой собственной жизни спас десятки румынских детей, подставив свой патрульный автомобиль под удар грузового ЗИЛа.



В завершение мероприятия губернатор ознакомился с порядком предоставления Госавтоинспекцией государственных услуг с использованием возможностей электронной очереди, посетил центры видеонаблюдения и автоматической фиксации административных правонарушений.