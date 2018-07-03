​Качество ремонта Комсомольской площади в Ярославле, который произведен в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», не вызвало никаких нареканий. Комиссия в составе представителей МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, общественников и депутатов муниципалитета сегодня оценила выполненные работы.



– Работы выполнены в срок и с надлежащим качеством, – отметил заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Роман Карасев. – Вырубки асфальтобетона, взятые накануне, показали, что асфальт соответствует заданному стандарту. Сегодняшняя приемка техническая, официально дорога будет принята в течение двух недель, когда подготовим все необходимые документы.



Согласно муниципальному контракту подрядчик, госпредприятие «Ярдормост», выполнил ремонт асфальтобетонного покрытия общей площадью 4 тысячи квадратных метров, заменил бордюры, нанес дорожную разметку, установил знаки, обустроил ливневые колодцы. Общественники оценили проделанную работу на отлично, отметив, что площадь стала безопасней.



– Для меня как для автомобилиста очень важно, что транспортные потоки сейчас разделены, – отметил координатор проекта «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев. – Раньше площадь проезда была шире, разметка стиралась, из-за этого было очень много аварий.



Организация выиграла аукцион на ремонт еще 14 объектов. Это дороги в Кировском, Ленинском, Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля. На сегодняшний день в работе у подрядчика семь объектов.



– Следующая дорога, которая будет готова, – Мышкинский проезд, – рассказал генеральный директор подрядной организации Ярослав Овчаров. – Сдать объект планируем не позднее 20 июля, если, конечно, не помешает погода.



Всего сегодня в Ярославле в рамках приоритетного федерального проекта идет ремонт 11 объектов. К концу месяца подрядчики должны приступить к ремонту еще пяти дорог. В областной части Ярославской агломерации работы идут на шести объектах.



Справка



Всего в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в этом году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.