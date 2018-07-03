​Для мониторинга пожароопасной ситуации и экологической безопасности на полигоне "Скоково", а также проведения прочих надзорных мероприятий в регионе будет использоваться квадрокоптер.



3 июля аппарат обследовал тело полигона «Скоково» и прилегающую к нему территорию с целью получения информации о безопасности объекта.



– В последние два года в регионе активизирована надзорная деятельность, усилены меры по обеспечению экологической безопасности. Однако во многих случаях, когда речь идет о лесах и труднодоступных участках, возможности инспекторов ограничены, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – В этом году мы решили использовать квадрокоптер для обследования территорий. Техника уже показала свою эффективность во время рейдовых мероприятий по муниципальному земельному контролю. В планах – обследование территорий для выявления и пресечения деятельности «черных копателей» и «черных лесорубов». Уверен, что развитие данного направления повысит эффективность нашей работы.



В ходе сегодняшнего исследования полигона ТБО квадрокоптер в режиме онлайн передавал цифровое изображение специалистам. По итогам обследования не было зафиксировано ни одного факта возгорания, проникновения на территорию посторонних, а также нарушений в процессе захоронения отходов.



– Мониторинг комплекса мер по обеспечению безопасности полигона мы проводим в постоянном режиме, – сообщил старший государственный инспектор региона в области охраны окружающей среды Александр Борков. – И использование квадрокоптера предоставляет новые оперативные возможности для получения более подробной и детальной информации не только о полигоне, но и о прилегающей местности.



Вместе с сотрудниками департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области за работой техники наблюдали сотрудники полигона.



– Мы уже значительно усилили меры по обеспечению безопасности полигона, – рассказал генеральный директор ОАО «Скоково» Константин Симонов. – Получение информации о его состоянии с помощью видеофиксации, доступной благодаря квадрокоптеру в любое время, станет следующим этапом организации работы.



Как заявил Константин Симонов, сейчас прорабатывается вопрос приобретения отдельного квадрокоптера для «Скоково» за счет средств полигона.