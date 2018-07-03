​3 июня Ярославскую область посетила делегация ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» во главе с президентом холдинга Юрием Слюсарем. Основная цель визита – определить возможные направления сотрудничества и кооперации в авиастроении.



– Предприятия Ярославской области имеют развитую производственную базу, высокий уровень технологического развития, в том числе использовании компетенций Индустрии 4.0, – подчеркнул Юрий Слюсарь. – Мы увидели поддержку со стороны Правительства региона и губернатора, их усилия, направленные на создание условий для развития промышленности, в том числе в интересах авиастроения. Поэтому надеемся на развитие сотрудничества и расширение корпорационных связей для решения наших задач, в том числе по импортозамещению.



Гости осмотрели цех сборки двигателей и центр аддитивных технологий ПАО «ОДК-Сатурн», посетили цеха ПАО «Ярославский радиозавод». На ЯРЗ Юрий Слюсарь ознакомился с выставкой ключевых предприятий Ярославской области и стартап-проектами, создающими инновационные разработки в авиационной сфере.



– Сегодня во время посещения предприятий мы договорились развивать сотрудничество в сфере высоких технологий, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – В частности, обсуждаются перспективы создания на базе «ОДК-Сатурн» совместного с «Объединенной авиастроительной корпорацией» центра компетенций по аддитивным технологиям в интересах авиастроения. Предприятия региона имеют высокий уровень компетенций по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов и бортового радиоэлектронного оборудования. В связи с этим обсуждаются возможности создания при участии ОАК центра по развитию, производству и техническому обслуживанию беспилотной авиации.



ПАО «ОДК-Сатурн» уже сотрудничает с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» – осуществляет совместно с фирмой Snecma поставку двигателей SaM146 для самолетов Суперджет 100, выполняет работы по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей в интересах ряда гражданских и транспортных программ ОАК.



На прошедшем в этом году​ Петербургском международном экономическом форуме «ОДК-Сатурн» и «Safran Aircraft Engines» договорились о проведении модернизации SaM 146 с целью его интеграции с самолетом Бе-200. Проект альтернативного применения силовой установки тщательно проработан специалистами «PowerJet» и Объединенной авиастроительной корпорации.



В настоящее время ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» заинтересовано в рамках программ по импортозамещению расширять список отечественных поставщиков различных видов продукции. По итогам июньского визита специалисты холдинга выбрали несколько наиболее перспективных с точки зрения сотрудничества предприятий региона. Среди них – «Конструкторское бюро «Луч», «Рыбинский завод приборостроения», «Русские краски», «ОДК-Сатурн» и «Ярославский радиозавод».



Кроме того, «Объединенная авиастроительная корпорация» в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина готова поддерживать инновационные стартапы. Возможно, среди этих проектов будут и ярославские разработки, представленные сегодня Юрию Слюсарю.



Справка



Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») создана в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России, в настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 92,31% акций холдинга. В состав ПАО «OAK» входят: Компания «Сухой», Корпорация «Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», «Ил», «Гражданские самолеты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК-Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также новые - SSJ100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.



В Ярославской области в рамках выполнения губернаторской стратегии «10 точек роста» второй год реализуется системная работа по взаимодействию с госкорпорациями и крупными российскими холдингами. Это является одним из направлений деятельности Корсовета по развитию производственной кооперации, позволяющей ярославским предприятиям встраиваться в производственные и закупочные цепочки экономических гигантов. Благодаря этому обеспечивается сбыт, повышение технологических компетенций предприятий, а значит, и перспективы их дальнейшего развития.