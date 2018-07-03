​В июле в регионе пройдет серия семинаров для представителей малого и среднего бизнеса. Организатор мероприятия – Центр поддержки предпринимательства Ярославской области. Встречи будут посвящены продвижению бизнес-контента в Интернете и соцсетях, участию в госзакупках, ведению бухучета, патентованию, подбору персонала, сертификации, защите персональных данных, правовым вопросам, видеомаркетингу, пожарной безопасности и охране труда.



– Июльская серия семинаров для предпринимателей пройдет в Ярославле и Гаврилов-Яме, а осенью – еще и в Угличе, Рыбинске, Переславле, Тутаеве, Данилове и Ростове. Такая география этих мероприятий поможет предпринимателям всей области пройти обучение по важным для них темам, – рассказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Мы на регулярной основе проводили и будем в дальнейшем проводить такие обучающие мероприятия для повышения бизнес-компетенций предпринимателей региона. Это поможет им более энергично развивать свой бизнес.



Первые два семинара пройдут в Гаврилов-Яме. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Корпорации развития малого и среднего предпринимательства: http://yarincubator.ru/about/calendar/event-1735/.



В прошлом году в подобных образовательных мероприятиях приняли участие около двух тысяч предпринимателей. В текущем планируется обучить около трех тысяч. Центр поддержки предпринимательства был создан в 2018 году как составная часть инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в рамках работы по улучшению инвестиционного и делового климата региона. Значительную часть средств на создание и работу центра регион получил из федерального бюджета в виде субсидии Министерства экономического развития РФ. Организация комфортных для бизнеса условий – это задача Правительства области, обозначенная главой региона Дмитрием Мироновым в стратегии «10 точек роста».