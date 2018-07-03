|Перспективы сотрудничества ярославских промышленных предприятий с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» обсуждали сегодня глава региона Дмитрий Миронов и президент компании Юрий Слюсарь. Встреча прошла в Правительстве области. Предварительная договоренность о расширении взаимодействия между региональными предприятиями и корпорацией была достигнута на прошедшем в конце мая этого года Петербургском экономическом форуме. Тогда представители корпорации пообещали приехать в регион для более детального знакомства с возможностями ярославских производств.
– Правительство Ярославской области проводит серьезную работу по созданию условий для взаимодействия промышленных предприятий и по всесторонней поддержке реального сектора экономики региона. Формирование устойчивых кооперационных связей между предприятиями – это необходимое условие реализации политики импортозамещения и обеспечения экономической стабильности региона, – сказал Дмитрий Миронов. – Мы проработали ряд вопросов, чтобы расширить взаимодействие ярославских предприятий с Объединенной авиастроительной корпорацией.
В частности, стороны обсудили создание на базе ПАО «ОДК-Сатурн» совместного центра компетенций аддитивных технологий. Глава региона предложил также рассмотреть Ярославскую область в качестве площадки для ежегодной конференции, проводимой корпорацией. Кроме того, был поднят вопрос создания в регионе центра по развитию, производству и техническому обслуживанию беспилотной авиации.
– Наша корпорация давно и плотно сотрудничает с предприятиями, находящимися в Ярославской области. И сегодня я с большим удовольствием познакомился с их работой лично. Могу сказать, вам есть чем гордиться. Я с большим удивлением узнал, на каком высоком уровне находится в регионе наиболее перспективное для авиастроения направление – развитие аддитивных технологий. Создан специальный центр, – сказал Юрий Слюсарь. – Мы работаем и с КБ «Луч», и с Ярославским радиозаводом. Наша задача – укрепить существующее сотрудничество, договориться о дальнейшем взаимодействии, обсудить перспективы.
Как отметил Юрий Слюсарь, ярославские предприятия обладают высоким уровнем компетенций в направлении развития беспилотной авиации. В рамках визита представители корпорации побывали на «ОДК-Сатурн» в Рыбинске, а также посетили Ярославский радиозавод. Президент компании осмотрел производства и побывал на специально организованной к этому дню выставке продукции ключевых предприятий региона и стартап-проектов.
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вчера, 18:15
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