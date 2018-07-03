|3 июля Ярославскую область посетила делегация ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» во главе с президентом холдинга Юрием Слюсарем. Основная цель визита – определить возможные направления сотрудничества и кооперации в авиастроении.
– Предприятия Ярославской области имеют развитую производственную базу, высокий уровень технологического развития, в том числе использования компетенций индустрии 4.0, – подчеркнул Юрий Слюсарь. – Мы увидели поддержку со стороны Правительства региона и губернатора, их усилия, направленные на создание условий для развития промышленности, в том числе в интересах авиастроения. Поэтому надеемся на развитие сотрудничества и расширение кооперационных связей для решения наших задач, в частности по импортозамещению.
Гости осмотрели цех сборки двигателей и центр аддитивных технологий ПАО «ОДК-Сатурн», посетили цеха ПАО «Ярославский радиозавод». На ЯРЗ Юрий Слюсарь ознакомился с выставкой ключевых предприятий Ярославской области и стартап-проектами, создающими инновационные разработки в авиационной сфере.
– Сегодня во время посещения предприятий мы договорились развивать сотрудничество в сфере высоких технологий, – сообщил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – В частности, обсуждаются перспективы создания на базе «ОДК-Сатурн» совместного с Объединенной авиастроительной корпорацией центра компетенций по аддитивным технологиям в интересах авиастроения. Предприятия региона имеют высокий уровень компетенций по разработке и производству беспилотных летательных аппаратов и бортового радиоэлектронного оборудования. В связи с этим обсуждаются возможности создания при участии ОАК центра по развитию, производству и техническому обслуживанию беспилотной авиации.
ПАО «ОДК-Сатурн» уже сотрудничает с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»: осуществляет совместно с фирмой «Snecma» поставку двигателей SaM 146 для самолетов «Суперджет 100», выполняет работы по капитальному ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей в интересах ряда гражданских и транспортных программ ОАК.
На прошедшем в этом году Петербургском международном экономическом форуме «ОДК-Сатурн» и «Safran Aircraft Engines» договорились о проведении модернизации SaM 146 с целью его интеграции с самолетом Бе-200. Проект альтернативного применения силовой установки был проработан специалистами «PowerJet» и Объединенной авиастроительной корпорации.
В настоящее время ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» заинтересовано в рамках программ по импортозамещению расширять список отечественных поставщиков различных видов продукции. По итогам июньского визита специалисты холдинга выбрали несколько наиболее перспективных с точки зрения сотрудничества предприятий региона. Среди них – конструкторское бюро «Луч», Рыбинский завод приборостроения, «Русские краски», «ОДК-Сатурн» и Ярославский радиозавод.
Кроме того, Объединенная авиастроительная корпорация в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина готова поддерживать инновационные стартапы. Возможно, среди этих проектов будут и ярославские разработки, представленные сегодня Юрию Слюсарю.
Справка
Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) создано в 2006 году с целью консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. В настоящее время государству в лице Росимущества принадлежит 92,31 процента акций холдинга. В состав ПАО «OAK» входят: компания «Сухой», корпорация «Иркут», РСК «МиГ», «Туполев», «Ил», «Гражданские самолеты Сухого», «Авиастар-СП», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ВАСО, «АэроКомпозит», «ОАК – Центр комплексирования», ЭМЗ им. В.М. Мясищева, ЛИИ им. М.М. Громова. Корпорация выпускает самолеты таких всемирно известных брендов, как Су, МиГ, Ил, Ту, Як, «Бериев», а также новые – SSJ 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ, от проектирования до послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники.
В Ярославской области в рамках выполнения губернаторской стратегии «10 точек роста» второй год реализуется системная работа по взаимодействию с госкорпорациями и крупными российскими холдингами. Это является одним из направлений деятельности Корсовета по развитию производственной кооперации, позволяющей ярославским предприятиям встраиваться в производственные и закупочные цепочки экономических гигантов. Благодаря этому обеспечиваются сбыт, повышение технологических компетенций предприятий, а значит, и перспективы их дальнейшего развития.
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