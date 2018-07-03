​Опубликовано постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 года № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с документом ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности снижены в 6,7 раза.



На основании данного постановления департаментом жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов будут оперативно пересмотрены тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на территории региона.



– Для жителей нашей области очень важно, что инициатива по уменьшению ставки была поддержана, – отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Мы обращались в Правительство страны и коллеги нас услышали. Все мы понимаем, что захоронение отходов наносит ущерб окружающей среде. Безусловно, этот вред нужно компенсировать. Более того, мы должны стремиться к созданию более цивилизованной системы обращения с отходами, которая минимизирует вредное воздействие на природу. Это важная составляющая новой экологической политики Ярославской области, над концепцией которой мы сейчас работаем. Но вси изменения не должны приводить к резкому росту платы для жителей.



В результате объем платы в среднем снижен с 633 рублей до 97 рублей за тонну захораниваемых отходов.



Напомним, 26 июня губернатор Дмитрий Миронов направил вице-премьеру Правительства России Алексею Гордееву письменное обращение с предложением поддержать проект данного постановления Правительства РФ. В противном случае, по предварительным подсчетам, объем платы для жителей муниципальных образований региона в зависимости от количества ввозимых на полигоны ТКО, мог бы значительно увеличиться.



Справка



В рамках перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами в Российской Федерации согласно федеральному закону №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО 4 класса опасности с 1 июля будет включена в тарифы для потребителя.