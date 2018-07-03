Губернаторский проект «Решаем вместе!» отмечен двумя дипломами на ежегодном конкурсе «Проектный Олимп». Награждение состоялось в ходе итоговой конференции конкурса, которая прошла в Москве 3 июля.



– Ярославцы активно поддержали программу «Решаем вместе!». Более 375 тысяч жителей области 18 марта приняли участие в итоговом рейтинговом голосовании за благоустройство территорий в рамках проекта, – рассказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Работы на объектах, ставших победителями, уже ведутся в Мышкине, Данилове, Пошехонье. Всего по «Решаем вместе!» в 2018 году запланировано к выполнению 446 проектов. Объем средств на их реализацию составляет более 680 миллионов рублей, что на 23,5 миллиона больше, чем в прошлом году.



За «Решаем вместе!» Ярославская область получила диплом финалиста в категории «Мегапроекты», номинация «Управление комплексными проектами – лучший проект года». Кроме того, жюри отдельно отметило, что при реализации проекта жители получают возможность оказывать воздействие на принятие государственных решений через механизм инициативного бюджетирования. За эту работу регион получил диплом «За развитие взаимодействия власти и общества».



Конкурс профессионального управления проектной деятельностью «Проектный Олимп» ежегодно проводится аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации.



Жюри конкурса формируется из числа сотрудников администрации Президента Российской Федерации, аппарата Правительства РФ, министерств и ведомств, представителей экспертного сообщества и партнеров конкурса.



Проект «Решаем вместе!» направлен на выполнение поставленной Президентом России задачи по созданию комфортной городской среды. Уже второй год он реализуется по инициативе Дмитрия Миронова совместно с партией «Единая Россия».