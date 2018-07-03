​За первые пять месяцев этого года Ярославскую область посетили 1 миллион 84 тысячи туристов. Это на 45 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Развитие сферы туризма является одной из 10 точек роста, которые вошли в стратегию социально-экономического развития региона. Согласно документу, разработанному по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, к 2025 году область должна войти в пятерку крупнейших туристических центров страны и принимать по 8 миллионов туристов в год.



Сформулирован и туристический бренд региона – ярославская Гардарика. Разработана линейка новых тематических маршрутов.



– За последние два года в регионе появилось много новых туристических маршрутов. Они позволяют познакомиться с уникальной средой городов, с наиболее интересными достопримечательностями и объектами туристической инфраструктуры, а также оценить уникальный характер и неповторимый эстетический образ территории. Среди таких направлений – трактирный квест в Ярославле и тематические маршруты в Угличе: «Углич купеческий» и «Вкусная история древнего города». В Переславле-Залесском созданы городская тропа «По Рыбацкой слободе» и маршрут «Меч Александра Невского», – рассказала директор департамента туризма Юлия Рыбакова.



В регионе активно развивается туристическая инфраструктура, открываются новые объекты. Например, туристов принимают музей Михаила Пришвина в Переславле и музей полиграфии в Рыбинске. В Левцове открыт памятник знаменитому авиамеханику Макарычу. В самом Ярославле появилось огромное колесо обозрения «Золотое кольцо». В этнокультурном комплексе «Деревня Тыгыдым» начали работу музеи утраченных ремесел и крестьянской кухни.



В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» успешно развивается кластер «Ярославское взморье». Ежегодно курорт принимает около 150 тысяч человек. К бухте Коприно в прошлом году на судах приплыли более 20 тысяч гостей. Набирает популярность центр водного спорта «Ветрено» в Брейтовском районе и агрозоокомплекс «Лесной берег». Апробацию проходит новый туристический маршрут – сплав по реке Сити. В этом году в Тутаеве пройдет кинофестиваль «Романов-град – Кино-Арт», в Угличе – фестиваль «Углече поле».



Туроператоры региона отмечают: если раньше туристам предлагали только крупные и известные города региона – Ярославль, Углич, Ростов, Переславль-Залесский и Мышкин, то сейчас спросом пользуются турпродукты таких городов, как Данилов и Тутаев.