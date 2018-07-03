​В Ярославле начался ремонт одного из самых больших и сложных объектов приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» этого года – проспекта Авиаторов.



Ремонт будет осуществлен на участке от улицы Дачной до 3-й Яковлевской. Его протяженность – 3,3 километра. Стоимость работ составит больше 132 миллионов рублей.



– Проспект Авиаторов стал одним из лидеров антирейтинга дорог областного центра. Необходимость ремонта была очевидна. Количество жалоб только увеличивалось. А потому объект, конечно, был включен в список дорог, которые будут отремонтированы в этом году по федеральной программе, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.



Ремонт проспекта осуществляется подрядной организацией АО «Группа компаний ЕКС». Здесь будет уложено современное покрытие – щебеночно-мастичный асфальтобетон.



– Будет установлен новый бордюрный камень, отремонтированы тротуары, организован водоотвод с проезжей части, обустроены пешеходные переходы, нанесена дорожная разметка пластичными материалами, – рассказал заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов. – Сегодня подрядчик уже начал демонтаж бордюрного камня. Затем частично, по одной полосе проспект будет закрываться для фрезерования и укладки асфальта.



Кроме того, проектом предусмотрены ремонт покрытия второстепенных проездов и доведение колодцев до уровня проезжей части.



Ранее свои виды работ здесь провели ресурсоснабжающие организации. Были отремонтированы сети. Некоторые участки вынесены наружу. Их дальнейшая эксплуатация и ремонт не потребуют теперь работ, связанных с повреждением асфальтового полотна.



Завершить работы планируется до 10 октября. Автовладельцев просят набраться терпения: когда ремонт закончится, результатом будет хорошая дорога.