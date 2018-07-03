​В отделение анестезиологии и реанимации Ярославской областной больницы поступили два новых современных наркозно-дыхательных аппарата второго поколения. Они оснащены дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура. Все это позволяет специалистам использовать в работе современные ингаляционные анестетики.



– Оборудование было закуплено за счет средств фонда ОМС. Его стоимость – почти 4 миллиона рублей, – сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Надо отметить, что областная больница за последние два года существенно обновилась. При поддержке регионального Правительства и спонсорской помощи здесь после ремонта открылись два новых отделения – нефрологии и гематологии. В целях повышения доступности для пациентов совершенствуется работа поликлинического отделения. Закупается новое высокотехнологичное оборудование. Так, только из средств резервного фонда Президента Российской Федерации на приобретение лечебно-диагностического оборудования для пяти медицинских организаций региона было выделено почти 95 миллионов рублей.



У новых наркозно-дыхательных аппаратов масса возможностей. Так, наличие широкого спектра режимов вентиляции помогает провести общую анестезию и в момент, когда человек находится на аппарате искусственной вентиляции легких, и тогда, когда он дышит сам. Аппаратура может применяться и у взрослых, и у детей.



– Аппарат оснащен мощным аккумулятором, который позволяет работать в активном режиме до 8 часов, – рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации Андрей Тимошенко. – Кроме того, у него есть еще одна очень важная для нас функция – возможность экстренной подачи кислорода. Аппарат оснащен клапаном сброса избыточного давления, системой отвода наркотических газов и подогревателем дыхательной смеси. Все это позволяет нам проводить все виды операций в нейрохирургической и стоматологической операционных.



Сейчас областная больница в год выполняет около 8 тысяч наркозов. Все операционные работают ежедневно. Поэтому более современная техника – большое подспорье для врачей.



– Как депутат и как действующий врач, я не понаслышке знаю о проблемах отрасли, начиная с доступности и заканчивая предоставлением высококвалифицированной медицинской помощи, – отметил депутат Ярославской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Станислав Белокуров. – Мы отслеживаем ситуацию в ярославских больницах, и нам важно, чтобы качественная медицина у нас была в регионе, а не только в федеральных центрах. Этого мы добиваемся и в ходе нашей депутатской работы. Большую помощь нам в этом оказывает федерация. Так, в прошлом году в рамках выполнения поручений Президента России объем высокотехнологичной помощи в медицинских организациях области по сравнению с тем, что было пять лет назад, вырос в 1,5 раза и составил более 8 тысяч случаев госпитализаций. В текущем году будем этот показатель увеличивать. Наша задача – делать все возможное для снижения смертности населения. А это совершенствование работы сердечно-сосудистых центров, онкологической помощи населению.