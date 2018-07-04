​С запуском сети цифрового вещания жители региона, как и граждане всей России, абсолютно бесплатно получат доступ к широкому перечню телеканалов. Их список будет сопоставим с тем набором, который ранее предлагали только платные пакеты. Это станет возможным благодаря реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», в рамках которой силами ФГУП «РТРС» создается сеть цифрового эфирного (наземного) телевещания.



– На сегодняшний день российский проект по переходу на цифровое вещание – самый масштабный в мире, – отметил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – В нашем регионе полностью сеть будет введена в эксплуатацию после завершения строительства всех ее объектов. Это должно произойти уже в конце текущего года.



Первый мультиплекс составляют общероссийские обязательные общедоступные телеканалы. Десять телеканалов («Первый», «Россия 1», «Петербург – 5 канал», «Матч ТВ», НТВ, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «ТВ Центр», ОТР) уже доступны в отличном качестве на территории всей области. Во второй мультиплекс входят обязательные общедоступные телеканалы, выбранные на основании проведенного Федеральной комиссией по телерадиовещанию конкурса. Это СТС, ТНТ, «Рен-ТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ-3, «Мир» и «Муз-ТВ». Планируется, что охват цифровым вещанием составит более 98 процентов населения. Для граждан, проживающих вне зоны эфирного наземного вещания, будет обеспечена возможность приема программ с использованием системы непосредственного спутникового вещания.



Для просмотра цифровых программ потребуется приобретение нового телевизора формата DVB-T2 или адаптация прежнего посредством цифровой приставки. Владельцы аналоговых телевизоров, которые не позаботятся об установке нового оборудования до января 2019 года, не смогут смотреть большинство телепрограмм.